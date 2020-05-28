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28 травня 2020, четвер, 17:41 153
Судова влада 2020-05-28T19:15:02+03:00
Українські Новини
Непрозорий конкурс від АРМА в інетересах українського олігарха відбудеться вже найближчим часом, – Таран

Непрозорий конкурс від АРМА в інетересах українського олігарха відбудеться вже найближчим часом, – Таран

Павло Твердохліб
АРМА, Віктор Таран, Віталій Сигидин, Непрозорий конкурс
Віктор Таран. Фото: Facebook
Віктор Таран. Фото: Facebook

Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) незабаром визначить переможця в конкурсі, який проходив за непрозорими правилами, що прописані під компанії українських олігархів. Вже найближчим часом визначиться переможець конкурсу на управління понад 126 об'єктами нерухомості, який в середині травня цього року організувало Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Про це в своєму блозі на сайті Цензор.нет написав Віктор Таран.

Він зазначає, що АРМА створювалося як один з інструментів для повернення активів чиновників режиму Януковича, отриманих корупційним шляхом, однак зі своїм завданням агентство не впоралося, а зараз займається обслуговуванням інтересів олігархів і фінансово-промислових груп.

Віктор Таран повідомляє, що 25 травня закінчився термін подачі заявок на конкурс з управління активами групи компаній "АІС" - це понад 126 об'єктів нерухомості. На його думку, сам конкурс був прописаний під одного з учасників - конкретну юрособу, якій потрібні ресурси для ефективного управління.

""Воздвіженка" якщо і має такі ресурси, то тільки частково. А її попередня діяльність з управління майном призвела до того, що більшість автоцентрів "АІС" пустують, а майно перебуває в жалюгідному стані", - пише експерт.

В якості аргументів він навів факти, які підтверджують непрозорість організованого конкурсу. Зокрема, заявку на участь у конкурсі в принципі неможливо скласти правильно, не володіючи внутрішньою інформацією АРМА, а терміни подачі заявок були максимально стислими, і підготувати пакет документів було вкрай складно.

За інформацією експерта серед компаній, які подали заявку на участь в конкурсі є і така, яка має необхідний досвід в сфері автомобільного бізнесу, але оскільки правила конкурсу були прописані під певну юрособу, то "шанси на те, що ця компанія виграє конкурс - мінімальні".

Таран закликав експертів та журналістів уважно стежити за ходом "конкурсу". Тоді, на його думку, можна буде з упевненістю говорити, що чиновники АРМА "заточили конкурс під "Водзвіженку" або іншу компанію".

При цьому експерт відзначає, що такі непрозорі конкурси проводяться АРМА не вперше і в якості прикладів наводить конкурс на управління резиденцією втікача Януковича "Межигір'я", а також конкурс на управління Херсонською нафтоперевалкою.

Таран вважає, що лише публічність і прозорість можуть стати захистом від корупції і тіньових схем.

"Єдино вірним захистом для нас, громадян України, від корупції і подібних "схем", може бути тільки публічність і оприлюднення фактів, які можуть свідчити про непрозорі дій чиновників. Для того, щоб правоохоронні органи і суспільство дали правову і політичну оцінку їх діяльності", - впевнений Віктор Таран

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