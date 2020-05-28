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  • У КМДА розраховують, що вже до кінця 2020 року знести цех "Більшовика" і повністю добудувати Шулявський шляхопровід
28 травня 2020, четвер, 14:25 4 Документ
Суспільство 2020-05-28T14:30:01+03:00
Українські Новини
У КМДА розраховують, що вже до кінця 2020 року знести цех "Більшовика" і повністю добудувати Шулявський шляхоп

У КМДА розраховують, що вже до кінця 2020 року знести цех "Більшовика" і повністю добудувати Шулявський шляхопровід

Павло Твердохліб
Міст, Будівництво, Київ, КМДА, Шулявський шляхопровід
Шулявський міст. Фото: Інформатор
Шулявський міст. Фото: Інформатор

Київ планує до кінця 2020 року домогтися дозволу на знесення цеху №5 "Першого Київського машинобудівного заводу" (завод "Більшовик") і повністю завершити реконструкцію Шулявського шляхопроводу. Про це йдеться у відповіді спеціалізованого дорожньо-будівельного комунального підприємства КМДА на інформаційний запит Українських Новин.

"Після вирішення питання знесення будівлі цеху №5 Ауціонерного товариства "Перший Київський Машинобудівний завод", завершення реконструкції транспортної розв'язки в повному обсязі заплановано на кінець 2020 року (календарний графік виконання робіт додається)", - йдеться у відповіді.

Зараз, за даними КП, на Шулявському шляхопроводі ведуться роботи з переобладнання інженерних мереж, облаштування лівоповоротних з'їздів та благоустрою території.

У той же час, відповідно до плану-графіку, вже до 1 червня має бути повністю добудований і обладнаний лівобічний поворот з вулиці Гетьмана на Проспект перемоги, а також переобладнаний підземний перехід з налаштуванням ліфтів. А закінчення 2-го етапу будівництва позначено груднем 2020 року.

Реконструкція Шулявського шляхопроводу триває з кінця 2018 року. На початку березня 2019 року мостовий перехід був повністю демонтований, а в січні 2020 року – пущено рух основним прольотом реконструйованого моста у напрямку вулиці Гетьмана.

У той же час, в ході реконструкції в проект були внесені зміни, пов'язані з тим, що при проектуванні не було враховано наявність на місці проекту цехів заводу "Більшовик", які підлягають знесенню. Сам проект був спрощений, а його вартість за час будівництва зросла в два рази.

У той же час, досі не побудовані всі з'їзди з шляхопроводу на проспекті Перемоги через відсутність дозволів на знесення заводського цеху №5.

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