Секретаріат Енергетичного співтовариства закликав НКРЕКП залишити економічно обґрунтовані тарифи для операторів ГРМ

Асоціація газового ринку України (АГРУ) заявляє, що секретаріат Енергетичного співтовариства закликав Національну комісію держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) залишити економічно обґрунтовані тарифи для операторів газорозподільних мереж (ГРМ).

Про це йдеться в повідомленні асоціації, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, 27 травня відбулося засідання підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та політики поставки газу Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, де розглядалася проблема небалансів на ринку природного газу.

"Нас турбує інформація про те, що існують наміри скасувати заплановане на 1 липня 2020 року вирівнювання тарифів на розподіл природного газу до економічно обґрунтованого рівня. Ми настійно рекомендуємо здійснити таке вирівнювання, це дасть змогу вирішити проблему боргів за небаланси", - сказав експерт секретаріату Енергетичного співтовариства Георг Вейзенталь.

На його думку, основними причинами виникнення мільярдного боргового вузла на газовому ринку України стали збиткові тарифи операторів ГРМ на розподіл газу і несанкціоновані відбори газу ТКЕ.

"Причин виникнення боргів між системними операторами дві: неадекватні, занижені тарифи для операторів ГРМ і недоліки регулювання. Йдеться про мізерні норми споживання без лічильників, а також про заборону на приведення газу до стандартних умов", - зазначив керівник Асоціації газового ринку України Денис Сенектутов.

У повідомленні наголошується, що представники НКРЕКП, які були присутніми на засіданні комітету, не мали зауважень до позиції секретаріату Енергетичного співтовариства, чим фактично підтвердили, що рішення про встановлення тарифів для операторів ГРС не повинні зазнавати втручання в перебіг регуляторного періоду і що комісія має необхідний і достатній обсяг прав щодо контролю за використанням коштів структури витрат тарифу за результатами регуляторного періоду.

"Асоціація газового ринку України повністю поділяє такий підхід секретаріату Енергетичного співтовариства в розумінні базових проблем галузі. Сподіваємося, що в результаті єдності підходів до проблеми небалансів регулятора і секретаріату Енергетичного співтовариства здійсниться балансування фінансового стану системних операторів протягом 2020 року. Такі очікування засновані на двоетапній моделі підвищення тарифів, затверджених рішеннями регулятора, прийнятими в грудні минулого року ", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, Асоціація газового ринку України просить президента Володимира Зеленського та Кабінет Міністрів звільнити операторів ГРС від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і податку на додану вартість (ПДВ) на час карантину і на 45 днів від дня його скасування.