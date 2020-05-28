Прибічники Супрун намагаються примусити Зеленського прибрати міністра Степанова, - Сазонов

Так звана група прихильників екс-глави МОЗ хоче змусити Президента Володимира Зеленського прибрати з посади міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Саме тому навколо МОЗ і особисто Степанова намагаються роздути черговий скандал.

Таку думку висловив експерт Кирило Сазонов у своєму фейсбук. За його словами, невгаваючі скандали навколо Максима Степанова - результат роботи екс-міністра охорони здоров'я Уляни Супрун та її команди.

"За півтора місяці на посаді його вже в чому тільки не звинувачували. Спочатку в дуже жорсткому карантині, далі були звинувачення в дуже швидкому пом'якшенні карантинних заходів, у згортанні медреформи. За підсумком ці теми вичерпали самі себе: карантинні заходи виправдані світовим досвідом і рекомендаціями ВООЗ, пом'якшення - теж здійснюється поетапно згідно критеріям. Реформа теж триває".

Експерт зазначає, що звинувачення щодо закупівлі спеціальних костюмів за завищеною вартістю безпідставні, адже закупівля костюмів здійснювалася відповідно до спеціальних критеріїв для захисту медичного персоналу:

"Але "супрунята" так просто не здаються. Знайшли черговий привід для невдоволення - костюми по 500 грн. І, навіть якщо не брати до уваги жодні інші критерії, начебто специфіки самих костюмів, які мають відповідати ряду вимог, а задуматися: що таке 500 гривень в порівнянні з людським життям лікаря, який буде його одягати? 500 гривень за лікаря - це багато чи мало?".

Як заявляє Сазонов, дії нинішнього міністра Степанова розкривають багаторічні корупційні схеми попередньої влади:

"Просто Степанов не влаштовує, він заважає, він починає піднімати такі питання, про які роками мовчали і дивилися крізь пальці". Зміна курсу медреформи дуже не до вподоби окремим особистостям, які кілька років займалися "імітацією бурхливої діяльності" і побоюються, що за це їх можуть притягнути до відповідальності. Саме з цією метою вони і вигадують скандали на порожньому місці. Загалом, роблять все, щоб збити громадськість з пантелику і змістити акценти зі своїх "заслуг" на діяльність міністра".