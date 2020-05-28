Бужанський закликав переглянути мовний закон

Про перспективи внесення змін у закон про мову на персональній сторінці в соціальній мережі Telegram висловився народний депутат України з фракції "Слуга народу" Максим Бужанський.

"Від занадто радикально налаштованих на захист української мови депутатів фракції до тих, хто буде займати абсолютно протилежну позицію. Ви це самі бачите. Але більша частина, мені так здається, буде дотримуватися саме центристської позиції, і в цьому питанні так само", - сказав Разумков.

Бужанський думає, що цей вирваний з контексту абзац інтерв'ю спікера не зовсім точно передає те, що він мав на увазі і те, що є насправді.

"Не знаю жодного депутата фракції СН, який не був би готовий завжди виступити на захист української мови, більш того, в інших фракціях таких теж не знаю)

Інша справа - ставлення до чинного закону про мову, який частина депутатів, і я, в тому числі, вважають таким, що не захищає і стимулюючим українську мову до розвитку, але законом про спробу Порошенка виграти торішні президентські вибори", - зазначає у своїй замітці нардеп.

"Впевнений, що якщо розглянути існуючий закон з точки зору діючих норм Конституції, здорового глузду, інтересів приватного бізнесу, держави, а так само, балансу інтересів державної мови і мов меншин, всередині фракції ми могли б прийти до консенсусу щодо того, що необхідно змінити в законі, а що необхідно зберегти в існуючому вигляді.

На благо нашої Держави, природно!)", - резюмував свій пост у соцмережі депутат Максим Бужанський.

Як повідомляли Українські Новини, Європейська комісія "За демократію через право" ("Венеціанська комісія") рекомендує Україні переглянути закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".