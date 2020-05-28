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  • 29.05.2020 11:00 Прес-конференція: "Чому парламент зволікає з легалізацією грального бізнесу?"
28 травня 2020, четвер, 10:03 10
Прес-центр 2020-05-28T11:45:02+03:00
Українські Новини
29.05.2020 11:00 Прес-конференція: "Чому парламент зволікає з легалізацією грального бізнесу?"

29.05.2020 11:00 Прес-конференція: "Чому парламент зволікає з легалізацією грального бізнесу?"

Алина Заика

29 травня 2020 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція: "Чому парламент зволікає з легалізацією грального бізнесу?"

Під час прес-конференції будуть обговорюватися такі теми:

  • Хто блокує легалізацію грального бізнесу?
  • Податки для грального бізнесу: у чому помилка парламенту?
  • Чи змінився в Офісі Президента України відповідальний за гральний бізнес?

Спікери:

  • Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник;
  • Микола Мельник, голова аналітичної групи "Левіафан";
  • Володимир Воля, політичний експерт;
  • Юрій Гаврилечко, економічний експерт;
  • Сергій Назаренко, юрист.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

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