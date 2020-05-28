29.05.2020 11:00 Прес-конференція: "Чому парламент зволікає з легалізацією грального бізнесу?"

29 травня 2020 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція: "Чому парламент зволікає з легалізацією грального бізнесу?" Під час прес-конференції будуть обговорюватися такі теми: Хто блокує легалізацію грального бізнесу? Податки для грального бізнесу: у чому помилка парламенту? Чи змінився в Офісі Президента України відповідальний за гральний бізнес? Спікери: Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник; Микола Мельник, голова аналітичної групи "Левіафан"; Володимир Воля, політичний експерт; Юрій Гаврилечко, економічний експерт; Сергій Назаренко, юрист. Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.