Новий Трудовий кодекс може бути прийнято у кінці липня, - нардеп Цимбалюк

Народний депутат України та перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк припускає, що оновлену версію Трудового кодексу буде прийнято наприкінці липня.

Про це він розказав у ексклюзивному інтерв’ю виданню Advokat Post, повідомляють Українські Новини.

«Я думаю, що кінець липня - це реальний термін, коли закон буде прийнято. Так, цей оновлений законопроєкт теж є дискусійним, але вкрай необхідним. Я вірю, що ми зможемо проголосувати за нього», - зазначив Цимбалюк.

Народний депутат прокоментував ряд дискусійних норм нового Трудового кодексу. Зокрема, він поінформував, що відстоюватиме норму щодо профспілок. Цимбалюк нагадав, що у першій версії законопроєкту не було включено положення про профспілки і це викликало значне занепокоєння з боку профспілкових організацій та Міжнародної організації праці.

«Впевнений, що спільними зусиллями нам вдасться відстояти норму про профспілки та узаконити їх законодавчо», - сказав депутат.

Цимбалюк також повідомив, що в оновленому Трудовому кодексі залишиться норма про медіацію (на якій наполягав Кабмін), але на переконання народного депутата, в медіації повинні брати участь і представники профспілок.

За словами Михайла Цимбалюка, багато уваги у Трудовому кодексі буде приділено процедурі звільнення держслужбовців.

«По-перше, у контракті мають бути прописані чіткі умови праці та звільнення. По-друге, у разі звільнення має бути обов’язкова згода профспілок. Коли мова йде про чиновників, то у законі мають бути прописані умови, які має виконувати держава», - зазначив Цимбалюк.

Як повідомив народний депутат, новий кодекс врегулює питання щодо можливості звільнення работодавцем працівника без пояснення причини через повідомлення у месенджері.

«Ми не можемо допустити, щоб роботодавець у односторонньому порядку звільняв людину без пояснення причини», - підкреслив Цимбалюк.

Також, за словами парламентарія, у новому законі буде зменшена кількість трудових договорів.

За його словами, пропонується норма, за якою роботадавець не зможе укладати короткострокові договори більше трьох разів.

«Якщо такі договори укладаються 4-5 разів, то роботодавець повинен укладати договір на постійній основі», - підкреслив він.

Перший заступник голови Комитету з з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів також повідомив, що у новомі законі буде збережено норму щодо двох вихідних та 8-ми годинного робочого дня, проте залишаться певні виключення для людей, які працюють вдома, наприклад програмістів.

Також, за словами Цимбалюка, ймовірно з'явиться норма щодо подвійного окладу людині, яка працює понад нормований час замість норми щодо збільшення в цьому випадку окладу на 20%.