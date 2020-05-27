Колектив "Укркінохроники" звинуватив Ткаченка в спробі рейдерського захоплення

Трудовий колектив держпідприємства "Українська студія хронікально-документальних фільмів" (ДП "Укркінохроніка") звернувся до президента Володимира Зеленського. Співробітники просять захистити підприємство від спроб голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка організувати рейдерське захоплення.

Про це йдеться у листі колективу, пише "Страна".

Так, ДП "Укркінохронику" підтримали ряд громадських організацій. Зокрема, окремий лист-звернення до президента підписали керівники громадських організацій "Асоціація фотохудожників України", "Київ Мистецький", "Історичний Київ", "Стародавній Київ".

"Днями у нас відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики під головуванням Олександра Ткаченка, який намагається організувати рейдерське захоплення нашого підприємства. Його дії пов'язані з особистими приватними інтересами у сфері кіновиробництва. Ткаченко є фактичним власником ЗАТ "Одеська кіностудія", яка під його керівництвом не знімає взагалі, ні за державні гроші, ні за гроші власника", - заявила директор ДП "Укркінохроніка" Аліна Хорошилова.

Державне підприємство "Укркінохроніка" - студія хронікально-документальних фільмів, створена в 1931 році в Харкові на базі Товариства друзів радянського кіно, з 1939 року перебуває у Києві. Випускала документальні фільми і киножурналы "Радянська Україна", "Молодь України", "Піонерія", "Україна спортивна", "Україна сьогодні", під час Другої світової війни діяли фронтові кіногрупи.

Раніше видання писало, що в Генпрокуратурі зацікавилися купівлею Ткаченком і Вавришем Одеської кіностудії. 21 січня 2020 року Господарський суд Києва ухвалив рішення про передачу в руки приватників 12% акцій "Одеської кіностудії". Державний пакет акцій скоротився до 38%. Між тим, вважається, що за фірмами, які є власниками приватного пакета акцій кіностудії, стоять нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко і бізнесмен-забудовник Андрій Вавріш.