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27 травня 2020, середа, 18:22 9
Політика 2020-05-27T18:45:01+03:00
Українські Новини
Кабмін має намір підтримати вітчизняних виробників

Кабмін має намір підтримати вітчизняних виробників

Александр Дмитриенко
Кабмін, Коронавірус, Шмигаль, українські підприємства
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Кабінет Міністрів розробив програму стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-109 "Економічне відновлення", де закладено принцип пріоритету вітчизняного виробника, який платить податки і створює робочі місця в Україні.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду, передають Українські Новини.

З його слів, програма "Економічне відновлення" розроблена і виноситься на публічне обговорення.

Шмигаль зазначив, що цей документ почав готуватися відразу після оголошення карантину, робота над ним тривала протягом 6 тижнів, до участі в роботі над стратегією було залучено понад 90 найкращих аналітичних центрів країни, десятки бізнес-асоціацій, окремих підприємств, у тому числі представників малого та середнього бізнесу.

"Червоною лінією, яка проходить через всю програму і є частиною кожного елемента стратегії, став принцип пріоритету українського виробника, який платить податки і створює робочі місця в Україні. Локалізація, здоровий економічний націоналізм - це сьогодні пріоритет для багатьох країн і ми будемо рухатися в цьому напрямі", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що одна з частин програми так і називається "Захист українських товарів, робіт і послуг від їх імпортних альтернатив".

"Для нас прописна істина, що коли є два однакових виробники, наприклад, вагонів і автобусів, то пріоритет повинен бути у заводів, де працюють українці і який розташований в Україні. Це не означає, що ми будемо кидатися в крайнощі, однак відтепер Україна буде використовувати весь спектр інструментів Світової організації торгівлі та Генеральної угоди з тарифів і торгівлі для захисту наших підприємств", - наголосив Шмигаль.

З його слів, уряд має намір активно впроваджувати кожен крок стратегії, щоб вийти на економічне відновлення вже в другій половині поточного року.

Як повідомляли Українськi Новини, Президент Володимир Зеленський вважає, що економічна стабільність в умовах пандемії коронавірусу повинна бути забезпечена за рахунок прискорення зростання експорту і залучення в Україну інвестицій.

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