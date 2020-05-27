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27 травня 2020, середа, 17:02 9
Верховна Рада і партії 2020-05-27T17:08:21+03:00
Українські Новини
Влада не отримає підтримки на виборах в Донецькій і Луганській областях, – Бойко

Влада не отримає підтримки на виборах в Донецькій і Луганській областях, – Бойко

Сергій Паламаренко
Юрій Бойко, ОПЗЖ, дружківка, Місцеві вибори-2020
Юрій Бойко, Наталія Королевська та Валерій Гнатенко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко, Наталія Королевська та Валерій Гнатенко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко, виступаючи на сесії Дружківської міської ради, заявив, що діюча влада не отримає підтримки виборців у Донецькій та Луганській областях. На сесії також були присутні народні депутати від ОПЗЖ Наталія Королевська і Валерій Гнатенко.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"У жовтні у нас вибори до місцевих органів влади. Минулого тижня у парламент внесли зміни до Виборчого кодексу, які будуть проголосовані найближчим часом. Автори правок пропонують на рівні населених пунктів з 15 тисячами жителів впроваджувати систему відкритих списків. Але на рівні населених пунктів з більш ніж 30 тисячами жителів, а також у районах міст, у тому ж Києві, зберігають стару корумповану мажоритарну систему. Це означає, що влада не систему виборів реформує, а веде закулісні торги з групами впливу. Хочу сказати, що ми не боїмося конкуренції, вважаємо, що чим більше у людей буде можливість висловити свою думку, свою позицію - тим краще. Ми повинні перемогти не адміністративними методами", - підкреслив політик.

Бойко нагадав, що вже 5 років не вирішується питання обрання обласних рад Донецької і Луганської областей.

"Влада відібрала у цих громад гарантоване їм Конституцією право на місцеве самоврядування, і повертати не збирається. У Виборчий кодекс вже двічі вносили зміни, але ці проблеми областей залишаються невирішеними. Влада знає, що підтримки там не отримає, і їй зручніше говорити з людьми мовою наказів військових адміністрацій. Українські громадян, які зараз перебувають за лінією розмежування, вчергове бачать, що їхні політичні права ніхто не збирається обстоювати, раз влада не хоче організовувати вибори в регіоні", - зазначив співголова фракції ОПЗЖ.

Фракція ОПЗЖ не підтримає ініціативи влади щодо зміни виборчого законодавства без врахування зауважень фракції.

"Наша партія зацікавлена ​​у проведенні чесних і прозорих виборів і в тому, щоб місцеві громади отримали легітимне і повноважне самоврядування. Ми готові до виборів у будь-яких умовах - розвиваємо наші партійні організації, об'єднуємо відповідальних управлінців і нам є що запропонувати громадам на виборах. Ми наполягаємо: вибори повинні відбутися на сході країни. Країну потрібно об'єднувати, а не ділити регіони на сорти", - акцентував Юрій Бойко.

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