Законопроект №2813 "Про внесення змін до деяких законів України з охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну" здатний завдати величезної шкоди і тютюновій промисловості, і бюджету, і всій економіці. Про це повідомляє 5 канал з посиланням на дослідження "Стовпи економіки: хто і як регулює тютюнову промисловість", яке публікує РБК-Україна.

Економіст, голова Експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру і автор дослідження Борис Кушнірук в інтерв'ю 5 каналу заявив, що цей проект закону був підготовлений людьми, які не є професіоналами в економіці і, зокрема, у тютюновій галузі.

"ГО "Життя", яка декларує боротьбу з курінням, по суті є піар-компанією, і вона працює за гроші. Попередній досвід її діяльності показує, що їх проекти законів і різних заборон для легальної тютюнової галузі Верховна Рада відхиляє. 2813 - це чергова спроба ввести ряд обмежень, які вже не мали підтримки", - вважає експерт.

Так, він назвав абсурдними норми проекту 2813 про уніфіковану упаковку або про заборону на виробництво пачок зі скошеними і округлими краями. У першому випадку Кушнірук прогнозує позови міжнародних тютюнових компаній за дискримінацію, в другому - астрономічні втрати для України, бо українські тютюнові компанії експортують такі пачки сигарет в країни, де подібних заборон не існує, в тому числі, в країни ЄС. Втрата експорту оцінюється в 500 млн доларів.

Опитування, проведене соціологічною службою InfoSapiens, показало, що головна причина, чому українці починають курити, полягає в тому, що курить їх оточення - 72%. Зовнішній вигляд упаковки став причиною початку куріння лише для 2%, і зовсім ніякого впливу (0%) дизайн пачці не має на молодь 18-24 років.

За даними 5 каналу, через непродуману і непрофесійну законодавчу політику і при безпосередньому тиску з боку ГО "Життя", рівень контрабанди зріс з 4,4% в 2018 році до 6,6% в 2019 році. 3,5 мільярди сигарет були продані в Україні без сплати податків. Це призвело до недоотримання бюджетами всіх рівнів 4,7 млрд гривень і ці цифри зростають.

"Від усіх цих заборон, які навіть не передбачені Директивами Євросоюзу, страждають легальні виробники. По суті активісти борються з легальним ринком в інтересах нелегального. Науково-експертне управління Верховної Ради вважає, що проект 2813 потрібно віддати на доопрацювання авторам, що людською мовою означає "припиніть писати дурниці", - заявив Кушнірук.