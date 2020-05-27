Влада хоче щоб ЦВК замість закону встановлювала правила проведення виборів, – Пузанов

Депутат Верховної Ради України Олександр Пузанов від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), коментуючи законопроект про зміни виборчого законодавства, заявив, що його фракція не підтримає ініціативи щодо зміни законодавства про вибори без урахування її зауважень.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

За його словами, в законопроекті №3485 влада хоче надати Центральній виборчій комісії право не виконувати норми виборчого кодексу.

"Зараз порядок проведення виборів встановлюється тільки законом. Цей факт встановлений Конституцією України. Партія влади хоче надати Центрвиборчкому право своїми актами встановлювати нові правила організації і проведення виборів. Зокрема, вони пропонують, щоб ЦВК могла самостійно визначати порядок підрахунку голосів, складання протоколів про підсумки голосування, транспортування виборчої документації та, дослівно, "інші виборчі процедури". Для цього ЦВК буде досить заявити про впровадження ними інноваційних технологій і тоді положення виборчого кодексу, цитую, "можуть не застосовуватися", - сказав політик.

Також Пузанов розкритикував ідею надання права депутатським групам брати участь у формуванні виборчих комісій.

"Депутатські групи не можуть мати таких же прав у виборчих процесах, як у парламентських партій. Депутатські групи не брали участь і не перемагали на попередніх виборах і не братимуть участі в майбутніх. Вони не мають статусу юридичних осіб і своїх регіональних організацій. У разі прийняття парламентом цих змін квотами депутатських груп на формування виборчих комісій будуть просто банально торгувати. Мабуть, такі норми законопроекту - це ціна, яку платить "Слуга народу" за правильні голосування цих депутатських груп у парламенті", - сказав народний депутат.

Також він зазначив, що влада ігнорує пропозиції опозиції про законодавче впровадження механізмів відкликання депутатів за народною ініціативою.

"Влада обіцяла українцям, що законодавство передбачатиме відповідальність депутатів місцевих рад за невиконання передвиборних обіцянок, але на практиці вона не хоче допустити цього", - резюмував Олександр Пузанов.