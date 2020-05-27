Китайська державна корпорація CNBM не нарощувала потужності своїх сонячних електростанцій протягом останніх 7 років, але при цьому держава Україна намагається вирішити за рахунок неї проблеми, що виникли в енергетиці в 2017-2019 роках. Таку думку висловив в інтерв'ю "РБК-Україна" директор CNBM New Energy Engineering Юнжчі Чен.

Раніше стало відомо, що Україна в черговий раз планує зниження "зелених" тарифів, які впроваджувалися для стимулювання розвитку відновлюваної енергетики. Зокрема, відповідно до представленого недавно проекту Меморандуму між Міністерством енергетики та навколишнього середовища з одного боку і учасниками ринку з іншого, пропонується знизити "зелений" тариф для сонячних електростанцій, введених в експлуатацію до 2020 року, на 15%, після - на 2,5 %. Зниження вже вдруге торкнеться активів CNBM, для якої тарифи в 2015 році були зменшені на 44%. Компанія інвестувала в Україну близько $1 млрд у вигляді обладнання та товарних кредитів.

За його словами, CNBM навіть не запрошували до обговорення нового меморандуму, незважаючи на те, що компанія є найбільшим гравцем на ринку сонячної енергетики.

"Ми побудували останній об'єкт в 2013 році і після цього не інвестували в нові проекти - тобто жодним чином не брали участь в різкому зростанні потужностей в останні роки, що і призвело до кризи. Обладнання на наших об'єктах було куплено за цінами 2011-2012 року, які були більш ніж в 6-8 разів вище нинішніх. Відповідно і тариф, який тоді впроваджувався, повинен був покривати більш високі витрати на основні фонди. З цих же показників розраховувалася окупність проекту, кредитування і т. д. А головне - в 2015 році вибірково знизили тариф тільки для наших компаній, і знизили на 44%", - зазначив Юнжчі Чен.

За його словами, плановане зниження "зелених" тарифів для сонячної енергетики з метою розв'язання кризи в енергосекторі є порушенням Україною своїх зобов'язань перед іноземними інвесторами.

"Ми розглядаємо цю ситуацію не стільки з точки зору енергетики, скільки з точки зору ставлення до іноземних інвесторів в цілому і до китайських зокрема. Тарифи - це зобов'язання України перед інвесторами. Їх зниження (при наявності гарантії незмінності до кінця 2029 роки) - невиконання цих зобов'язань. І ось на одній чаші ваг у нас економія від невиконання зобов'язань і втрата репутації надійного партнера для іноземного бізнесу, а на іншій - захист інвесторів, зрозумілі і рівні для всіх правила гри і можливість залучати ще більше коштів з-за кордону. Вибір здається очевидним, але не для всіх учасників процесу ", - сказав Юнжчі Чен.

Він також додав, що держава не пропонує ніяких альтернативних варіантів виходу з ситуації, що склалася. "Обговорюється модель зменшення гарантованого тарифу, але не пропонуються зустрічні кроки з інших сторін: ідея про продовження термінів дії тарифів вже не обговорюється, а послаблення з боку банків навіть не були на порядку денному. Всі пропонують зменшити доходи інвесторів, але ніхто не пропонує пропорційно списати борги банків або зменшити ставки фінансування", - сказав він.

При цьому, за словами представника CNBM, компанія провела реструктуризацію з банками і продовжує справно платити по кредитах, виплачувати зарплати, податки, реалізувати соціальні проекти. "Повторне зниження тарифів для наших СЕС зробить подальшу реструктуризацію неможливою і призведе до банкрутства наших підприємств і неповернення кредитів банкам", - додав він.

Нагадаємо, CNBM є однією з найбільших держкорпорацій Китаю, входить в топ-500 найбільших компаній світу. Група є №1 в світі по виробництву цементу, гіпсокартону та скловолокна. У бізнес групи входить також торгівля вугіллям, сталлю, продуктами лісу, будівельним обладнанням, верстатами, мінеральними продуктами і ін. В Україні володіє активами сумарною потужністю 267 МВт.