Аеропорт "Київ" на межі банкрутства, але реакції зверху немає, – Михайло Шнайдер

Відновлення регулярного авіасполучення не врятує Міжнародний аеропорт "Київ" від банкрутства. Без втручання держави аеропорт та усі суміжні підприємства закриються.

Про це заявив блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Найсумніше полягає в тому, що відновлення регулярного сполучення з 15 червня ситуацію вже не врятує. Полетить пара авіакомпаній, але ж не можна ж утримувати половину злітної смуги, чверть терміналу та дюжину з половиною співробітників. Працювати мають всі та все, а це дуже великі витрати", - написав блогер.

За час карантину аеропорт "Київ" втратив весь пасажирооборот та всі рейси. Прибуток впав до нуля, а витрати на податки та утримання інфраструктури вдалося скоротити лише на 60%. З березня 2 тис. співробітників відправлені в неоплачувані відпустки.

Аеропорт двічі звертався за допомогою. Просив прибрати обмеження і дозволити виконувати транспортні, евакуаційні та бізнес-рейси в період карантину. На даний час преференції на експлуатацію надані виключно аеропорту "Бориспіль".

Міжнародний аеропорт "Київ" також просив за відновлення польотів розподілити рейси в співвідношенні 30% на 70%, виділити 22 млн гривень на зарплати і підтримання інфраструктури, субсидію на пасажирів, допомогти з рефінансуванням кредиту і знизити податок на землю. Аеропорт також продовжує наполягати на необхідності запровадити мінімальні ставки на авіаобслугоування, щоб всі аеропорти працювали в рівних умовах.

"Ніякої реакції зверху немає. Якщо всім байдуже, то так би й сказали. Але тільки прямо в очі, 10 тис. українців, які опиняться на біржі праці, коли аеропорт та усі суміжні підприємства повісять на двері амбарні замки", - підкреслив Шнайдер.

Він також додав, що уряди країн Європейського Союзу скасовують аеропортам збори та надають держпідтримку авіагалузі. У цей час в Україні, "як й раніше вірять, що якщо на проблему закрити очі - то вона зникне".

"Насправді, що точно може зникнути, так це наш аеропорт "Київ", - резюмував блогер. - Аеропорту дійсно життєво необхідна допомога, щоб вийти з кризи та почати працювати в нормальному режимі".