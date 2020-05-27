Бойко в Луганській області розповів, як уряд залишив підприємства один на один з кризою

Ключова проблема, з якою стикається реальний сектор економіки - відсутність державної підтримки в умовах кризи. Обіцяні кредити під низький відсоток поки залишаються тільки на папері. Про це Співголова Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко заявив у вівторок, 26 травня, в ході робочої поїздки в Луганську область, в рамках якої він відвідав кілька підприємств регіону, інформує сайт партії ОП-ЗЖ.

Юрій Бойко підкреслив, що уряду потрібно припинити малювати всілякі яскраві презентації, а здійснити реальні кроки з підтримки економіки, як це відбувається в інших країнах.

"Зараз нічого не робиться для підтримки реального сектора економіки і промисловості. Я сьогодні розмовляв з представниками підприємств, так ось, по розрекламованій урядом програмі кредитування "5-7-9%" кредитів не дають, а пропонують під 18%. За цією програмою на всю країну видано кредитів десь на 280 млн грн. Порівняйте з іншими країнами: Польща спрямовує в економіку 45 млрд євро, Франція - 50 млрд, Німеччина - 196 млрд. Кожна країна займається підтримкою свого виробника, у нас йдуть лише розмови", - зазначив Співголова фракції Опозиційної платформи - За життя.

Парламентарій підкреслив, що сьогодні також потрібен реальний пакет заходів з підтримки малого і середнього бізнесу.

"Підприємцям, які працюють в сфері послуг, і які особливо постраждали в період карантину, потрібно надавати підтримку. Це повинні бути безвідсоткові кредити, фінансування з Фонду з безробіття, податкові канікули. Замість цього прийняли закон №1210, і президент, на жаль, на днях його підписав. Даний закон посилює тиск податкової, зокрема і щодо малого бізнесу. А ці люди змогли зберегти робочі місця, і їх треба сьогодні підтримати", - сказав Юрій Бойко.

У першому кварталі 2020 році збитки підприємств склали 204,8 млрд грн і зросли у порівнянні з аналогічним періодом майже в 5 разів. У 40,8% підприємств - негативний фінансовий результат, тоді як в січні-березні 2019 р. таких було 27,2%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

"У більшості громадян немає фінансової подушки безпеки. Люди живуть від зарплати до зарплати. У нас близько 2 млн безробітних, але збільшену допомогу з безробіття, розрекламовану урядом, отримали аж 26 тисяч осіб. Це нічого. Уряду потрібно припинити балаканину і надати реальну підтримку вітчизняним виробникам, підтримати і захистити людей", - наголосив Співголова фракції опозиціонерів.

Також в ході поїздки Юрій Бойко відвідав лікарні в Рубіжному і Сватовому, куди опозиціонери передали необхідну допомогу.