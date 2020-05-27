В "Укравтодорі" спростували тези з розслідування Bihus.info і вказали на маніпуляції

"Укравтодор" не завищує ціни на асфальтобетон і взагалі не впливає на його закупівельну вартість, таким чином звинувачення журналістів Bihus.info, висловлені в опублікованому раніше розслідуванні - безпідставні і маніпулятивні. Про це сказано в коментарі "Укравтодору" щодо ціноутворення на дорожні, який опублікований на Facebook-сторінці компанії.

Щоб продемонструвати маніпулятивність суджень журналістів, в компанії покроково розписали процес формування ціни закупівлі асфальтобетону службами автомобільних доріг в регіонах. Першим кроком є формування інвесторської документації, в рамках якої служба визначає максимально допустиму ціну будівництва або ремонту дороги.

На другому етапі інвестдокументацію перевіряє незалежна експертиза, яку проводить не пов'язана з "Укравтодором" організація. З 2020 року експертиза є обов'язковою для всіх закупівель Укравтодору. "Експертиза може змінити ціну на меншу - наприклад, показавши, де і як можна заощадити. Часто, щоб довести ефективність своєї роботи, експертні організації дещо зрізають ціну", - йдеться в коментарі.

Далі відбувається оголошення тендеру, на якому формується очікувана вартість закупівлі. При цьому по кожному тендеру готується довідка про те, як ціни співвідносяться з ринковою вартістю матеріалів. "Якщо ціна на асфальтобетон в документації вище, ніж ринкова, Укравтодор просить Службу прояснити цю ситуацію і, за відсутності адекватних аргументів, змінити ціну. ... на цьому етапі вплив на ціну асфальтобетону з боку служб закінчується" - сказано в матеріалі.

"Звідки журналісти-розслідувачі взяли свої сенсаційні цифри? З підписаних контрактів з підрядниками. І саме на цьому етапі команда Bihus.Info показала свою непрофесійність і схильність до відвертих маніпуляцій", - йдеться в коментарі. За словами його авторів, маніпуляція полягає в тому, що в кінцевій ціні, на яку і орієнтується служба автодоріг при закупівлі, структура собівартості могла бути переформатована.

"Журналісти просто взяли ціни на асфальтобетонні суміші за контрактами. Крім того, що перед цим за ринковою ціною асфальтобетону вже була сформована вартість. І як би тут не хотілося маніпулювати, але якщо підрядник хоче вказати більшу суму вартості асфальтобетонної суміші - будь ласка. Для держави головне результат і вартість в цілому. А ключ проблеми - в застарілій системі ціноутворення", - йдеться в пості на сторінці "Укравтодору".

При цьому, за словами авторів, цифри, про які розповідає Bihus.Info, взагалі не стосуються компетенції Укравтодору.

"Укравтодор бачить своїм обов'язком забезпечити жорсткий контроль цін на етапі підготовки документації та оголошення тендеру. Саме на цьому етапі вся відповідальність за цінову політику лежить на замовнику робіт (службах, а не "Укравтодорі"). Після перемоги на тендері, ми очікуємо від підрядника, він надасть якісні послуги, в повному обсязі, у встановлені терміни і на загальну суму контракту. Спираючись на міжнародний досвід, і досвід реалізації проектів МФО, нас має цікавити кінцевий результат - здана в експлуатацію автомобільна дорога, яка була закуплена на конкурентних торгах за найкращою ціною.

"Усі закиди - не тільки безпідставні, а й демонструють відверту некомпетентність в обраній ними темі", - підсумували в держагентстві.