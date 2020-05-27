Чому нікого не хвилюють сотні тисяч тонн контрабандного антирациту з ОРДЛО? - блог Дмитра Марунича

Тема окупованих територій все рідше спливає в ЗМІ, але що важливо - ще рідше йдеться про нахабну контрабанду вугілля марки А, видобутого на Донбасі - на окупованих територіях. Нікому не цікаво, що відбувається? Про це в блозі на сайті видання "ЦЕНЗОР" пише політолог Дмитро Марунич.

"За моїми даними, отриманим з надійного джерела, щомісяця десятки тисяч тонн антрациту з шахт Донбасу везуть в Ростов, щоб звідти на поїздах відправити в Україну - або українським покупцям, або (як варіант) - транзитом через Україну європейським компаніям. Наприклад, в березні і квітні на територію України такого вугілля зайшло 18 тисяч тонн", - зазначив Дмитро Маруніч.

Експерт надав таку інформацію: в березні і квітні 2020 року нелегально видобутий антрацит через Ростовську область в Україну відвантажували такі компанії, як ТОВ "Венера", ТОВ "Восток-Вугілля", ТОВ "Ростуглемет", і ТОВ ОФ "Західна". Транзитом же компанія АНО "ЦЕНТР ЕФЕКТИВНОГО логістичних рішень" вивезла майже 27 тис тонн антрациту в країни Європи.

"Назвали мені і ті компанії, які набували нелегальний донбаський антрацит. Це такі підприємства-вантажоодержувачі: ТОВ "АРТАНС ТРЕЙД", ТОВ "СПЕКТР", ТОВ "ПРЕМІУМІНВЕСТ", ПРАТ "ВІННІЦЯОБЛПАЛИВО", ТОВ "Андіс", ТОВ "ДЗБМ", ПП "ЕНОРГОАВЕРС", КП "ФІРМА "АЗОВБУДМАТЕРІАЛИ", ТОВ "АГРОЕНЕРГОМАРКЕТ", ТОВ "ГАРАНТІЯ 4", ПП "ЛІТІНБУДМАТЕРІАЛІ", ТОВ "Автоград", КРИЖОПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ", ТОВ "ВУГІЛЛЯ-МИКОЛАЇВ", ТОВ "МАКРЕАЛГРУПП", ТОВ "БІТ ОIЛ", ФОП ПАНТЕЛЕЙ В.В., СО ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО", ВП "ОБЛПАЛИВО", ТОВ "ТПК "УКРПРОМЕНЕРГО". Основними початковими (до переадресації по станціях в Україні) одержувачами нелегально видобутого вугілля є ТОВ "БIТ ОIЛ", ТОВ "АММОЛІТ ТРЕЙД", ТОВ "ПУВК" і ПП "ЗОВНІШТОРГСЕРВІС"", - зазначив в блозі Дмитро Маруніч.

На його думку, дивно, що правоохоронні органи не помітили такої кількості вугілля, відправників і одержувачів.

"Напевно, у СБУ є якісь дані про подібні операції, адже в минулому році була офіційна інформація, і гучні заголовки ЗМІ говорили про те, що "СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичних організацій "Л/ДНР" через незаконний видобуток на тимчасово окупованих територіях вугілля і подальші його поставки в Україну і країни Європи". А що тепер? Карантин? Поліція, Генпрокуратура і СБУ вже не цікавляться контрабандним вугіллям з ОРДЛО?", - пише політолог.

За словами Дмитра Марунича, в минулому році Міністерство з питань тимчасово окупованих територій рапортувало, що з ОРДЛО щорічно вивозять 2,8 млн тонн вугілля на 288 млн. доларів. Природно, реальний масштаб може бути набагато ширшим. Це - чималі гроші, за які фінансується армія і утриманці-керуючі незаконними "республіками".

"Так що далі? Будемо пропускати в країну вирощену на полях окупованого Донбасу пшеницю? А може, така пшениця вже успішно їде через Україну в Польщу та інші країни Євросоюзу? Панове реформатори, чи не час розібратися - санкції у відношенні РФ і окупованих територій - вони реальні? Або ж санкції у нас існують на папері, як черговий міф, ілюзія боротьби зі злом?", - задає питання експерт-політолог.