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26 травня 2020, вівторок, 19:08 16
Економіка 2020-05-26T20:00:03+03:00
Українські Новини
Зникло 30% ринку електроенергії. Це маніпуляції, – Герус

Зникло 30% ринку електроенергії. Це маніпуляції, – Герус

Ірина Дорофейчук
Електроенергія, Андрій Герус, Слуга народу, Комітет Ради з енергетики
Андрій Герус. Фото: facebook.com/andriy.gerus
Андрій Герус. Фото: facebook.com/andriy.gerus

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Герус просить Службу безпеки України (СБУ) та Антимонопольний комітет (АМКУ) провести розслідування щодо можливих маніпуляцій на ринку електроенергії.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Герус заявив, що в останні дні на ринку електроенергії відбувалися масштабні маніпуляції.

"З заявок на купівлю на "ринку на добу вперед" зникло понад 20 000 МВт-год, або близько 30% ринку, і це обрушило ціну. У понеділок-середу ціна впала на 35% порівняно з минулим тижнем", - написав він.

Герус наголосив, що такий масштабний обвал ціни на ринку є маніпуляцією і зловживанням, щоб неринковим способом створити проблеми конкурентам на ринку електроенергії.

"Обвалити ціну якісь просто звичайні трейдери не можуть, а ось один великий трейдер-"немонополіст" може. Я виступаю проти неринкового падіння ціни, так само як і проти неринкового зростання ціни - бо обидва випадки - це ознаки змови і зловживання монопольним становищем. Тому сьогодні звернувся з депутатським зверненням до СБУ і в АМКУ щодо маніпуляцій на ринку електроенергії й дестабілізації ситуації в енергетичній галузі", - підсумував він.

Як повідомляли Українські Новини, середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 25 травня знизилася на 40,8%, або на 552 гривні/МВт-год до 801,14 гривні/МВт-год порівняно з 18 травня.

Національна комісія держрегулювання енергетики та комунальних послуг вважає за необхідне відновлення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі після подолання кризи, що виникла у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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