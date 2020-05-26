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26 травня 2020, вівторок, 18:06 8
Суспільство 2020-05-26T18:15:02+03:00
Українські Новини
Тираж роману Марії Матіос "Солодка Даруся" досяг 200 тис. примірників

Тираж роману Марії Матіос "Солодка Даруся" досяг 200 тис. примірників

Ірина Дорофейчук
Марія Матіос, Солодка Даруся
Марія Матіос. Фото: Maria Matios / Facebook
Марія Матіос. Фото: Maria Matios / Facebook

Видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" повідомило, що загальний тираж роману української письменниці Марії Матіос "Солодка Даруся", який бувв виданий у ряді європейських країн, досяг 200 тис. примірників. На даний момент "Солодка Даруся" перекладена на німецьку, англійську, французький, італійський, польських і ряд інших мов.

Про це йдеться на сторінці видавництва у соціальній мережі Facebook.

"Цей роман – справжня перлина! Марія Матіос має неймовірно потужний поетичний стиль. Вона впевнено тче історію – зовсім як у величній античній трагедії", – процитувало видавництво коментар французької критики після виходу "Солодкої Дарусі" у престижному видавництві "Галлімар".

Марія Матіос – автор цілого ряду художніх творів, три з яких отримали книжковий "Оскар" Всеукраїнського рейтингу "Книжка року": "Солодка Даруся" – за підсумками 2005 року, "Майже ніколи не навпаки" - 2008 року, "Букова земля" – 2019 року.

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