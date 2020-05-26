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26 травня 2020, вівторок, 16:53 13
ЗМІ 2020-05-26T18:15:02+03:00
Українські Новини
НСЖУ запустила флешмоб #Журналісти_Важливі для підтримки постраждалих від карантину ЗМІ

НСЖУ запустила флешмоб #Журналісти_Важливі для підтримки постраждалих від карантину ЗМІ

Ірина Дорофейчук
Карантин, НСЖУ, Covid-19, #Журналісти_Важливі
Символіка в підтримку журналістів під час карантину. Фото: nsju.org/
Символіка в підтримку журналістів під час карантину. Фото: nsju.org/

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) заявила про початок флешмобу #Журналісти_Важливі на підтримку засобів масової інформації, які постраждали від економічної кризи в умовах загальнонаціонального карантину для запобігання поширення коронавірусу COVID-19.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті НСЖУ.

"В часи кризи професія журналіста набуває більшого значення. Читачі, глядачі, слухачі потребують правдивої інформації – такої, яку можуть дати лише медіа. Цю інформацію шукають, збирають, перевіряють і готують журналісти. Часто – з ризиком для здоров’я і навіть для життя, але завжди – вчасно і точно", - вказано у зверненні.

НСЖУ зазначили, що багато розвинених країн під час епідемії коронавірусу надали журналістам статус "ключових працівників" – нарівні з лікарями, поліцейськими і працівниками комунальних служб. Уряди різних країн звільняють медіа від податків, замовляють соціальну рекламу в ЗМІ і видають громадянам ваучери на передплату газет. В Україні журналісти не отримали допомоги від влади, хоча працюють в екстремальних умовах.

За оцінками НСЖУ, до 20% вітчизняних медіа можуть не пережити карантин та економічну кризу. Уже сьогодні багато редакцій згортають проекти і звільняють працівників. І це – в той час, коли увага до газет, радіо-, телепрограм, до онлайн-ЗМІ збільшується в усьому світі.

"Журналісти важливі. Саме вони відіграють ключову роль в інформуванні суспільства в ці кризові місяці. Саме їм довіряють українці – більше, ніж владі. Саме вони часто – єдине джерело правдивої інформації для своєї аудиторії. Закликаємо підтримати українську журналістику та українських журналістів! Використовуйте символіку акції, ставте хештег #Журналісти_Важливі, поширюйте ваші фото із гаслами на захист журналістів! Здоров’я суспільства залежить і від здорової інформаційної сфери", - закликала НСЖУ.

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