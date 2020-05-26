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26 травня 2020, вівторок, 16:29 13
Верховна Рада і партії 2020-05-26T18:00:03+03:00
Українські Новини
"Платформа Бойко" вимагає покарати вбивць Олеся Бузини – минуло вже 5 років

"Платформа Бойко" вимагає покарати вбивць Олеся Бузини – минуло вже 5 років

Ірина Дорофейчук
Олесь Бузина, вбивство журналіста, ОПЗЖ
Олесь Бузина. Фото: buzina.org
Олесь Бузина. Фото: buzina.org

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) вимагає від чинної влади нарешті притягнути до кримінальної відповідальності вбивць українського письменника, публіциста і громадського діяча Олеся Бузини.

Про це йдеться в заяві партії, що опублікована на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Після зміни влади ситуація довгий час не змінювалася. Слідство залишалося паралізованим. Судовий розгляд був фактично заведений у глухий кут. Зараз в цій справі з‘являється новий поворот. Офіс Генерального прокурора нарешті звернув увагу на кричущу несправедливість щодо загиблого Олеся Бузини і підключився до судового процесу. Але це не завадило адвокатам підозрюваних, які звикли до лояльності слідства, виступити з обурливою ідеєю. Вони ризикнули поставити під сумнів сам факт вбивства і прагнуть остаточно розвалити справу", - вказано в заяві.

Нагадаємо, понад 5 років тому, у квітні 2015 року біля свого будинку був убитий Олесь Бузина, убитий за свою політичну позицію. Його гостра критика націоналістичної політики не подобалася праворадикалам та владі. Режим Порошенка робив все, щоб злочинцям вдалося уникнути покарання.

ОПЗЖ звернула увагу Офісу генерального прокурора на суспільну значущість і резонансність вчиненого злочину. "Якщо вбивці Олеся Бузини не будуть покарані - це розв'яже руки політичним терористам. Це буде означати, що держава визнає і підтримує насильство, вбивство і терор як допустимі способи вирішення політичних протиріч. Програвши "справу Бузини" влада програє демократичну перспективу України!" - підкреслили в ОПЗЖ.

"Ми вимагаємо від Генеральної прокуратури пам'ятати про свій обов'язок і відповідальність перед законом і народом України. Вбивці Олеся Бузини повинні бути покарані. Правда про їх політичних покровителів, які до сих пір намагаються блокувати слідство і заважати суду, повинна бути розкрита! Влада зобов'язана відстояти законність і захистити конституційні права українських громадян на життя і свободу слова", - підсумували опозиціонери.

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