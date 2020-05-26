У ОГХК заявили, що повністю зупинили відвантаження продукції

Тимчасово виконуючий обов'язки голови правління Акціонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) Пітер Девіс повністю припинив з 16 травня 2020 року відправку продукції, як на експорт, так й на внутрішній ринок.

Про це повідомило інтернет-видання РБК-Україна, посилаючись на копію наказу т.в.о. голови правління.

У той же час, в профспілці заявили, що підприємство очікують штрафи за невиконання контрактів, збитки і виведення працівників у простій.

Ситуацією обурені також профспілки філій. "Ми бачимо, що продукція не відпускається, люди хвилюються. Збагачувальне виробництво переходить в режим поетапної зупинки найскладніших процесів. Людей готують до простою. За всю історію роботи Вільногірського ГМК фабрика зупинялася лише на ремонти! Це петля, яку затягують на шиї трудового колективу", - вважає голова профкому Вільногорської первинної організації Профспілки металургів і гірників України (ПМГУ) Федір Клименко.

За словами голови профкому іршанської первинної організації ПМГУ Миколи Волохова, нових контрактів, які змогли б виконувати філії ОГХК надалі, немає. Також Волохов додав, що нове керівництво ОГХК на чолі з Пітером Девісом нещодавно приїжджало на комбінат, оголосив про рішення зупинити відвантаження і запропонувало відправляти продукцію на склади.

"Цю ситуацію ми вже проходили у 2014-му, коли наш комбінат залишився без ринків збуту після виходу з оренди. Ми пам'ятаємо, як це закінчилася збитками. Ми важко їх долали аж до 2016 року, поки ОГХК не вивело нашу продукцію на експорт. Ми не хочемо повторення і вкрай незадоволені рішенням Києва! А ще ображені тим, що спроби нашої адміністрації привернути увагу Президента України, Прем'єр-міністра та інших органів влади та правоохоронних органів до наших проблем, не знайшли відгуку. Вже 3 місяці в офісі ОГХК нас не чують! Не беруть до уваги наболілі проблеми", - сказав Волохов.

Комбінати підрахували прогнозовані збитки та наслідки припинення відвантажень. Так, на Іршанському ГЗК збитки лише за одноим невиконаним контрактом складуть 2 млн доларів, контрагент може стягнути з ОГХК через суд. А у випадку, якщо виробництво продовжить працювати без відвантажень, збитки компанії в травні досягнуть близько 11 млн гривень, у червні - 9 млн гривень. В кінці червня дефіцит оборотних коштів на Іршанському ГЗК може перевищить 150 млн гривень.

Відзначається також, що гірше виглядає ситуація на іншому філіалі - Вільногірському ГМК, де виконання наказу призведе до невиконання зобов'язанням перед контрагентами в сумі 42,3 млн доларів. Збитки компанії можуть досягти 3,8 млн доларів у вигляді стягнутих штрафів. Якщо виробництво не буде зупинено, у травні очікуються збитки на суму 10 млн гривень, в червні - 27 млн гривень. Дефіцит оборотних засобів на філії в кінці червня перевищить 300 млн гривень.

В регіонах, де працюють комбінати, по причині простою виробництва прогнозується соціальна напруженість. У розрахунках колективу комбінату йдеться, що державний і місцеві бюджети недоотримають понад 45 млн гривень у вигляді податків та обов'язкових платежів від Вільногірського ГМК.