Ярославський передав Кучеру та Нацакадемії медичних наук апарати "штучна легеня"

Власник і президент DCH Олександр Ярославський закупив для Харківської області унікальні апарати "Штучна легеня" LivaNova S5 від одного з провідних німецьких виробників. Сьогодні, 26 травня, відбулося їх вручення Харківській обласній державній адміністрації (ОДА) та Національній академії медичних наук України.

Про це повідомила прес-служба DCH.

"Я брав участь у всіх процесах боротьби регіону з пандемією. Хочу зробити такий подарунок охороні здоров'я регіону - від душі. Нехай це обладнання врятує комусь життя. DCH допомагав харків'янам, допомагає, і допомагати буде. Все, що від мене буде залежати, я зроблю", - сказав Олександр Ярославський журналістам після вручення сертифікатів дарування.

Апарати "Штучна легеня" (ЕКМО - для екстракорпоральної мембранної оксигенизації) забезпечують штучну підтримку циркуляції крові для хворих, які мають важкі легеневі ускладнення - перш за все, пацієнтів з діагностованим COVID-19. Їх використовують в разі, якщо застосування обладнання для штучної вентиляції легенів (ШВЛ) вже не дає результатів. ЕКМО підключають до великих вен хворого, після чого потік крові йде через штучну легеню, яке збагачує венозну кров киснем і допомагає виводити вуглекислий газ. Завдяки цьому легені пацієнта можна піддавати медикаментозному лікуванню.

На зустрічі в Харківській ОДА Олександр Ярославський передав сертифікат на апарат ЕКМО LivaNova S5 Олексію Кучеру, губернатору Харківщини для потреб медицини в області. "Це ініціатива Олександра Ярославського. Відразу повідомлю, що ми вже визначилися - це цінне обладнання для інфекційної лікарні. Там є певні коливання, такий подарунок зараз в саму точку", - подякував Ярославському голова Харківської ОДА.

Другий апарат "Штучне легке" отримав підвідомчий Національній академії медичних наук "Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України", який знаходиться в Харкові. Сертифікат на обладнання Олександр Ярославський передав директору інституту академіку Валерію Бойку. "Вам низький уклін від мене особисто, від нашого колективу та від харків'ян. Це той пристрій, що подарує життя дуже багатьом людям. Воно дуже технологічне, сучасне і високоефективне, краще в світі. ЕКМО-апаратура істотно просуне наш Харків в лікуванні хворих, в тому числі й пацієнтів з COVID-19", - так оцінив Бойко подарунок DCH з професійної точки зору.

Кожен з ЕКМО-апаратів, що подарував Ярославський харківським медикам, коштує близько 10 млн гривень. Обидва комплекту обладнання доставлені у відповідні лікарні.

Як відомо, Олександр Ярославський бере активну участь в боротьбі з пандемією коронавірусу в Харківському регіоні. За даними ЗМІ, сума коштів, що виділені ним на протидію COVID-19 становить 391 млн гривень. За сприяння свого друга, китайського мільярдера Джека Ма, Ярославський забезпечив поставку в Україну 150 тис. ПЛР-тестів і реагентів для них. Також він організував пряму закупівлю іншими харківськими бізнесменами медвиробів для лікарень регіону.

Крім того, він створює в рамках свого бізнес-парку "Екополіс ХТЗ" центр сучасної вірусології та вже придбав для нього сучасне лабораторне обладнання на суму 15 млн гривень. Розробникам вакцини від COVID-19 Ярославський пообіцяв винагороду в розмірі 999 999 доларів. А в рамках його спільної з міською владою акції підтримки соціально вразливих груп містян харківські пенсіонери отримали 150 тис. продовольчих наборів та 40 тис. аптечок.