підписатися на розсилку
26.65 27.05
28.85 29.45
˟
  • Новини
  • Політика
  • Скандальні записи: "антикорупціонера" Гриненко не влаштовує, що глава "Укравтодору" не бере хабарі, - ЗМІ
26 травня 2020, вівторок, 12:28 365
Політика 2020-05-26T14:30:04+03:00
Українські Новини
Скандальні записи: "антикорупціонера" Гриненко не влаштовує, що глава "Укравтодору" не бере хабарі, - ЗМІ

Скандальні записи: "антикорупціонера" Гриненко не влаштовує, що глава "Укравтодору" не бере хабарі, - ЗМІ

Николай Полищук
Артем Гриненко. Фото з відкритих джерел
Артем Гриненко. Фото з відкритих джерел

Голову ГО "Всеукраїнська дорожня асоціація", "активіста-антикорупціонера" Артема Гриненка не влаштовує, що керівник "Укравтодору" Олександр Кубраков не бере хабарів. Гриненко також обіцяє прибрати його з посади, "щоб ми з моєю компанією могли працювати". Такі висновки можна зробити з записів опублікованих розмов Гриненка з різними співрозмовниками. Про це повідомляє ТСН.

Голова "Укравтодору" заявив, що записи та інформацію передадуть до правоохоронних органів для подальшого розслідування. "Мене атакували особисто, тому що "Укравтодор" не прогнувся перед правилами кримінального дорожнього бізнесу", - зазначив Кубраков.

Артем Гриненко очолював ДАК "Автомобільні дороги України", а до цього працював помічником депутата з БПП Артура Герасимова. На опублікованому відео записана розмова Гриненка, який говорить, що його завдання "прибрати Кубракова": "Мені потрібно, щоб пішов Кубраков, щоб ми з моєю компанією могли працювати, а не те, що він зараз влаштував. Ось моє завдання - як його прибрати".

Також Гриненко стверджує, що Кубраков "не бере хабарів" і йому це активно не подобається: "Бери хабара! Брали все голови "Укравтодору", але не викидали з ринку наші компанії та інші компанії. Ось що він зробив. Він зараз, по суті, всі компанії послав. Його за це не хочуть прощати".

З слів Гриненка на опублікованому записі, стає ясно, що він тісно співпрацює з журналістами Bihus.Info, які готували розслідування, присвячене "Укравтодору", і згадує, що вони вже майже місяць стежать за Кубраковим.

У розмові між анонімним співрозмовником і схожим на Гриненка голосом, останній заявляє, що замість Кубракова ніби буде призначений голова Національної асоціації дорожників України Тарас Сиротинський. Однак і його приберуть.

"Прийде Сиротинский - збиватимемо Сиротинського. Тарас посидить місяць-півтора і буде те ж саме. Збиватимемо наступного, поки не буде того, який з нами працюватиме", - говорить голос, схожий на Гриненка.

Більше новин про:

У Києві за добу вдвічі збільшилася кількість нових випадків коронавірусу
Порошенко замість допиту пішов у музей відкривати виставку своєї колекції картин
Новини
Портнов пропонує запросити допомогу США для розслідування запису розмови Порошенка і Байдена 14:23
У перший день запуску метро пасажири не порушували карантин, — "Київський метрополітен" 14:22
Київ зняв карантин з Києво-Печерської лаври та Іонинського й Свято-Покровського монастирів 14:14
Депутат "Юзик" Корявченков задекларував 100 тис. доларів готівки і більше 600 тис. гривень доходу 14:11
Ярославський передав Кучеру та Нацакадемії медичних наук апарати "штучна легеня" 13:55
більше новин
Загиблий депутат Давиденко в квітні задекларував повернення боргу 41,4 млн гривень 21:51 Виправлено
В Карпатах за тиждень до літа випав сніг. Фото: Facebook
За тиждень до літа Карпати засипало снігом 18:56
В Україну ввозилося незвичайне
Українець ввозив з Єгипту наркотики під виглядом спортивного харчування 17:52
Два місяці в полоні: сімох захоплених піратами в Гвінейській затоці українців звільнили 17:21
Націоналісти прийшли під будинок Зеленського. Фото
Націоналісти прийшли під будинок Зеленського: скандують "Бубочка, виходь" і "Ганьба" 16:24
більше новин
У Кагарлику затримали двох поліцейських за підозрою в катуваннях і зґвалтуванні 16:06
Столичне метро 25 травня Фото: 44.ua
Київське метро відновило роботу. Перші фото 10:39
Проти 6 компаній-постачальників медзасобів лікарям для боротьби з Covid-19 відкрили кримінальні справи 15:14
Метро. Фото: УП
У Києві відкрилося метро. Поліція видає маски тим, у кого їх немає 08:34
У другій місяць карантину держборг України почав зростати 09:24
більше новин
У другій місяць карантину держборг України почав зростати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok