Скандальні записи: "антикорупціонера" Гриненко не влаштовує, що глава "Укравтодору" не бере хабарі, - ЗМІ

Голову ГО "Всеукраїнська дорожня асоціація", "активіста-антикорупціонера" Артема Гриненка не влаштовує, що керівник "Укравтодору" Олександр Кубраков не бере хабарів. Гриненко також обіцяє прибрати його з посади, "щоб ми з моєю компанією могли працювати". Такі висновки можна зробити з записів опублікованих розмов Гриненка з різними співрозмовниками. Про це повідомляє ТСН.

Голова "Укравтодору" заявив, що записи та інформацію передадуть до правоохоронних органів для подальшого розслідування. "Мене атакували особисто, тому що "Укравтодор" не прогнувся перед правилами кримінального дорожнього бізнесу", - зазначив Кубраков.

Артем Гриненко очолював ДАК "Автомобільні дороги України", а до цього працював помічником депутата з БПП Артура Герасимова. На опублікованому відео записана розмова Гриненка, який говорить, що його завдання "прибрати Кубракова": "Мені потрібно, щоб пішов Кубраков, щоб ми з моєю компанією могли працювати, а не те, що він зараз влаштував. Ось моє завдання - як його прибрати".

Також Гриненко стверджує, що Кубраков "не бере хабарів" і йому це активно не подобається: "Бери хабара! Брали все голови "Укравтодору", але не викидали з ринку наші компанії та інші компанії. Ось що він зробив. Він зараз, по суті, всі компанії послав. Його за це не хочуть прощати".

З слів Гриненка на опублікованому записі, стає ясно, що він тісно співпрацює з журналістами Bihus.Info, які готували розслідування, присвячене "Укравтодору", і згадує, що вони вже майже місяць стежать за Кубраковим.

У розмові між анонімним співрозмовником і схожим на Гриненка голосом, останній заявляє, що замість Кубракова ніби буде призначений голова Національної асоціації дорожників України Тарас Сиротинський. Однак і його приберуть.

"Прийде Сиротинский - збиватимемо Сиротинського. Тарас посидить місяць-півтора і буде те ж саме. Збиватимемо наступного, поки не буде того, який з нами працюватиме", - говорить голос, схожий на Гриненка.