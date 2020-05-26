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  • "Слуги" дозволили старим корупціонерам через своїх людей затягувати ліквідацію ДАБІ, - ЗМІ
26 травня 2020, вівторок, 12:21 371
Політика 2020-05-26T14:30:04+03:00
Українські Новини
"Слуги" дозволили старим корупціонерам через своїх людей затягувати ліквідацію ДАБІ, - ЗМІ

"Слуги" дозволили старим корупціонерам через своїх людей затягувати ліквідацію ДАБІ, - ЗМІ

Петро Стуженко
Парламент, ДАБІ, Будівництво, законодавство, Архітектура
ДАБІ Фото: ДТ
ДАБІ Фото: ДТ

Розслідування в будівельній галузі показало, що анонсована Кабінетом міністрів ліквідація Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) свідомо гальмується. Про це йдеться в статті, опублікованій "КП в Україні".

"Безперечно, в будівельній галузі давно назрів час змін. З першої хвилі реформування в 2011 році ДАБІ перетворилася до 2020 року в "магазин" з продажу документів будь-якої якості в залежності від тарифу. Нинішня влада вирішила в березні 2020 орган ліквідувати, а функції розподілити. Але ліквідувати Інспекцію прийшли ті ж кадри Януковича, які фігурували в корупційних скандалах цього органу", - йдеться в статті.

В зокрема, мова йде про автора скандальних схем Олександра Сергієнка, якого повернув з небуття нардеп від "Слуги народу" Андрій Клочко, який очолює Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Клочко зробив Сергієнка своїм помічником.

"У ЗМІ було досить багато публікацій про плідну зв'язку Сергієнка з екс-керівником столичного управління ДАБІ Сергієм Кучером у створенні корупційної схеми "5 доларів за квадратний метр". Кучер і Сергієнко на базі нібито ліквідованої ДАБІ утворили якийсь дуумвірат, коли в якості глави ДАБІ був призначений Юрій Васильченко, а главою ліквідаційної комісії органу став Богдан Федоренко. Далі, за їхнім планом, Васильченко був переведений на посаду керівника новоствореного органу - Державної інспекції містобудування України (ДІМУ), яка повністю бере на себе всі функції ДАБІ, крім дозвільних", - сказано в матеріалі.

Там відзначається, що останні виконуватиме Державна сервісна служба містобудування України (ДССМУ).

"Але її створення під великим питанням. Тому що, як прописано в постанові про ліквідацію ДАБІ, - вона продовжує здійснювати свої повноваження і функції до сформування нового органу (ДССМУ). А поки Федоренко залишається главою ліквідаційної комісії ДАБІ управляти цим органом на невизначений термін, у нього є всі повноваження з надання дозвільних документів. Тому основне завдання корупціонерів - максимально відстрочити початок функціонування ДССМУ, збираючи "врожаї" на видачу сумнівних документів і каналізуючи громадський негатив від узаконення токсичних об'єктів будівництва на стару ДАБІ, яка буде в перманентному стані ліквідації", - пояснили хід подій в ЗМІ.

Там також уточнили, що крім збору корупційних вершків фейкову ліквідацію ДАБІ дуже зручно використовувати для швидкої кампанії з прибирання неугодних і нелояльних осіб. Таким уже направлені повідомлення про звільнення протягом місяця у зв'язку з ліквідацією органу.

"Цілком зрозуміло, що таке беззаконня неможливо було б творити без заступників в високих кабінетах. Відверто кажучи, на вершині такої корупційної піраміди завжди був офіс особи з числа тих, яким надається державна охорона", - резюмується в статті.

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