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26 травня 2020, вівторок, 09:09 19
ЗМІ 2020-05-26T12:30:05+03:00
Українські Новини
"Дім/Дом" з невідомою адресою: телеканал для Донбасу, який там складно знайти

"Дім/Дом" з невідомою адресою: телеканал для Донбасу, який там складно знайти

Тетяна Зотова
Телеканал, ОРДЛО, Телебачення, Донеччина
Телебачення. Фото: iod.media
Телебачення. Фото: iod.media

Ситуація з телеканалом "Дім/Дом", запуск якого був широко анонсований представниками влади і відбувся 1 березня, виявилася схожа з багатьма гуманітарними проектами, які держчиновники не один раз намагалися організувати для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей, що знаходяться в окупації. Бюджетні гроші виділено, а сам результат – "нижче плінтуса". Такий висновок можна зробити з матеріалу про цей телепроект, розміщеному на порталі kp.ua.

Репортери відзначають, що сама блага мета може стати абсолютно недосяжною через кривий шлях її досягнення. Схоже, з телеканалом та ж історія. Знайти його в своїх телеприймачах громадянам України по ту сторону блокпостів виявилося не під силу. Не пощастило з антеною.

"Погортав інтернет, почитав про "Дом". Виявляється, канал можна приймати на приймач Т2 і на домашню антену. Таких у мене немає, і у моїх знайомих теж. В основному в місті кабельне та супутникове телебачення, а у багатьох і телевізора немає – замість нього інтернет. Знайшов знайому бабусю, яка перевірила свій приймач Т2 – в списку каналів "Дім" не значиться. Почав думати про домашні антени. Ходив по радіоринку, шукав. За 1000 рублів (близько 500 гривень) продавці обіцяли привезти, як тільки закінчиться карантин і відкриють блокпости. Плюнув на цю справу, у мене є куди витратити пристойну, за нинішніх часів, суму", - розповів історію пошуку телеканалу "Дім" житель Донецька Олександр.

За словами донеччанина, можна зловити телеканал на околиці Донецька, наприклад у Петровському районі (найближчий до лінії розмежування). Тут худо-бідно на антену його викручують, однак не всі розуміють, чим він відрізняється від інших.

"Ви знаєте, новини швидше з'являються в інтернеті, про найцікавіше мені розповідають друзі з підконтрольній території, а ментально я і так українка, мене повертати не треба, - каже донеччанка Юлія. – Розумію, що постає питання, чому я не поїхала на мирні території. Так от, по-перше, життєві обставини (на руках – паралізований батько), а по-друге – куди? Вибачте, але замість створення телеканалів краще б гроші спрямували на будівництво житла для переселенців".

До Речі, якщо вірити відкритим джерелам, то на телеканал вже виділено 257 мільйонів гривень (передбачені держбюджетом-2020). Перший заступник міністра культури, молоді і спорту України Анатолій Максимчук повідомив, що міністерство веде переговори з міжнародними партнерами та донорами про підтримку телеканалу. Та грошей в бюджеті планується закласти ще більше – на виробництво власних телепрограм.

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