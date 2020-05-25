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  • У "коронавірусній" Олександрівській лікарні сталася пожежа. Хворих вивели на вулицю
25 травня 2020, понеділок, 20:18 10
Події 2020-05-25T21:00:02+03:00
Українські Новини
У "коронавірусній" Олександрівській лікарні сталася пожежа. Хворих вивели на вулицю

У "коронавірусній" Олександрівській лікарні сталася пожежа. Хворих вивели на вулицю

Надежда Комендантова
пожежа, дснс, Олександрівська міська клінічна лікарня, Олександрівська лікарня
Пожежа в Олександрівській лікарні. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
Пожежа в Олександрівській лікарні. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідувала пожежу в Олександрівської лікарні в Києві, де проходять лікування хворі на коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні служби, передають Українські Новини.

"25 травня в 18:56 ліквідована пожежа в підсобному приміщенні в 6 корпусі на 6 поверсі в Олександрійській клінічної лікарні на вул. Шовковичній 39/1", - сказано в ньому.

Жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.

Пожежники вивели на свіже повітря 15 чоловік.

Вогонь пошкодив електричний щит і вхідні двері в підсобне приміщення на площі 2 кв. м.

Як повідомляли Українські Новини, поліція поки що не встановила підозрюваного в неправдивому повідомленні про мінування Олександрівської лікарні в Києві

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