У "коронавірусній" Олександрівській лікарні сталася пожежа. Хворих вивели на вулицю

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідувала пожежу в Олександрівської лікарні в Києві, де проходять лікування хворі на коронавірус. Про це йдеться в повідомленні служби, передають Українські Новини. "25 травня в 18:56 ліквідована пожежа в підсобному приміщенні в 6 корпусі на 6 поверсі в Олександрійській клінічної лікарні на вул. Шовковичній 39\/1", - сказано в ньому. Жертв і постраждалих в результаті пожежі немає. Пожежники вивели на свіже повітря 15 чоловік. Вогонь пошкодив електричний щит і вхідні двері в підсобне приміщення на площі 2 кв. м. Як повідомляли Українські Новини, поліція поки що не встановила підозрюваного в неправдивому повідомленні про мінування Олександрівської лікарні в Києві