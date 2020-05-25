20 вибачень від Цукерберга. Українські модератори в Facebook не побачили порушення в слові "к@цап"

Харківський юрист Олексій Романов заявив, що підрядники, які здійснюють модерацію контенту у соціальній мережі Facebook на території України, відмовилися визнавати порушення правил соцмережі в ряді публікацій, в яких використовувалося слово "к@цап".

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua.

Юрист заявив, що знайшов це слово, яке входить до списку заборонених слів, що розпалюють ненависть за національною ознакою, приблизно в двох десятках публікацій в соцмережі. Після чого відправив скарги на них.

"Майже на всі скарги прийшла відмова. Мені відповіли, що публікація "не порушує конкретних Норм співтовариства". Результат не здивував. Як я вже розповідав в одній із статей, що підрядниками корпорації Facebook з модерації контенту в Україні нещодавно стали 2 організації з засновниками - абсолютно упоротими нациками. Тому вони, в порушення стандартів корпорації Facebook, "не побачили" ніякого розпалювання міжнаціональної ненависті в текстах зі словом "к..п", - написав Романов.

Тоді журналіст відправив "скаргу другого рівня" на результати цієї перевірки, яка йде вже безпосередньо в Facebook, а не підряднику.

"І ось, через 4 дні після первинної скарги, винесли черговий вердикт . Виявляється, слово "к..п" все ж таки "порушує Норми співтовариства щодо висловлювань ворожнечі". Публікації з цим словом видалили із Facebook", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Романов, після цього у нього попросили вибачення за помилку та навіть подякували за пильність.

"І так двадцять разів! Саме у стількох публікаціях низові модератори Facebook "не знаходили" порушень. Але потім, після оскарження,публікації були видалені з вибаченнями. 20 вибачень від Цукерберга та 20 подяк - це вам не хухри-мухри", - підкреслив юрист.

Раніше ЗМІ розбиралися, що пов'язує з ультраправими українських партнерів найбільшої соцмережі Facebook.