Бойко закликав почати діалог з Донецьком і Луганськом для досягнення миру

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко заявив, що припинення бойових дій на Донбасі неможливе без проведення переговорів за участю представників самопроголошених республік.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"У нас абсолютно чітка позиція, якої ми дотримуємося з початку проведення переговорів, – переговори треба проводити з усіма учасниками цього конфлікту, в тому числі і з невизнаними республіками, чого уникає сьогоднішня влада. Ми вітаємо створення офіційної делегації на переговорах, тому що досить вже ховатися за експертів, за якісь напівофіційні посади. З іншого боку, повинна бути зрозуміла і чітка позиція – переговори з невизнаними республіками, з РФ, а найголовніше – має бути результат. Це припинення бойових дій, розведення військ, повернення всіх полонених. Ми націлені не на процес, а на кінцевий результат, і в цьому ми готові бути партнерами, щоб добитися миру в Україні", – підкреслив Бойко.

Співголова ОПЗЖ наголосив, що якщо влада не припинить політику «стін» і обмежень, то про мир в Україні можна буде забути на найближчі 5 років.

"Для мирного врегулювання потрібна політична воля. Кожне соціологічне опитування показує величезну перевагу прихильників мирного врегулювання над представниками "партії війни". Ми ж бачимо повну бездіяльність парламентської більшості та відмову приймати закони, передбачені Мінськими угодами, продовження будівництва фізичної та політичної стіни на кордоні з РФ – це все політика Порошенка, яку продовжує проводити президент Зеленський. Відмінностей немає", – зазначив політик.

Бойко підкреслив, що владі потрібно прислухатися до думки суспільства та припинити сповзання на позиції радикалів.

"Замість розмов про "плани Б, Ц" необхідно працювати над законопроектами, передбаченими Мінськими угодами. Робити ті кроки, про які домовилися на зустрічі "Нормандської четвірки" у Парижі. У політичному врегулюванні конфлікту, відновленні єдності Україна зацікавлена ​​найбільше. Країні, українському народові потрібен мир, а не ще 5 років нескінченної війни, злиднів і кризи", – заявив співголова фракції опозиціонерів.

На даний момент лише ОПЗЖ пропонує альтернативний курс розвитку країни. У партії є Мирний план, заснований на реалізації Мінських угод. Є Антикризовий план, який дозволить вивести країну з кризи і не допустити зубожіння людей.

"Ми виступаємо за якнайшвидше врегулювання конфлікту на Донбасі, реструктуризацію зовнішніх боргів і спрямування коштів на допомогу українським сім'ям, розвиток економіки, підтримку громад та територій", – підкреслив Юрій Бойко.