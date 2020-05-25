Обсяг інвестицій в проєкт RGC Production перевищив 50 млн гривень, - РГК

З моменту початку роботи в травні 2019 року обсяг інвестицій у проєкт RGC Production перевищив 50 млн гривень, а кількість співробітників зросла в шість разів - до 170 осіб.

Про це йдеться в повідомленні РГК, передають Українські Новини.

"Через високий попит на продукцію сучасного заводу RGC Production виробництво було розширене лазерною установкою різання і автоматизованим зварювальним роботом. З моменту початку роботи в травні 2019 року обсяг інвестицій у проєкт RGC Production вже перевищив 50 млн грн, а кількість співробітників зросла в шість разів - до 170 осіб", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, напередодні річниці своєї діяльності RGС Production отримав міжнародні сертифікати - ISO 9001 та ISO 45001.

Зі слів керівника проєкту Олександра Воловича, отримані сертифікати підтверджують, що на підприємстві дотримані всі міжнародні стандарти в частині безпеки здоров'я і охорони праці і гарантують клієнтам, що продукція виробляється з дотриманням заявлених міжнародних стандартів якості.

"На початку роботи завод випускав тільки шафові газорегуляторні пункти. За минулий рік замовникам було відвантажено 600 виробів. Сучасні газорегуляторні пункти значно зменшують експлуатаційні витрати і мають триваліші терміни служби. Всього в Україні налічується близько 20 тис. ШГРП, які вичерпали свій термін експлуатації і чекають своєї заміни. У зв'язку з високим попитом на продукцію RGC Production, було прийнято рішення розширити виробництво з використанням найсучасніших технологій. Сума додаткових інвестицій становила 25 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Кошти було спрямовано на закупівлю нового виробничого обладнання, зокрема, RGC Production поповнився ще одним роботизованим зварювальним комплексом, лазерною установкою автоматизованого різання і автоматичною дробоструминною лінією і лінією хімічної обробки металу.

Згідно з повідомленням, розширився і асортимент продукції RGC Production, тепер на ньому виробляються блокові газорегуляторні пункти, газорегуляторні установки, вузли обліку газу, фільтри та пристрої для дистанційної передачі даних.

Крім того, у рамках проєкту RGC Production виробляються і сучасні модеми для вузлів обліку природного газу, вони призначені як для корпоративних, так і побутових клієнтів.

"Установлення модему значно спрощує взаємодію з газорозподільною компанією і дає клієнтові можливість контролювати витрату газу в режимі онлайн", - зазначив Волович.

Також за рік роботи RGC Production відкрило в Сумах філію, яка спеціалізується на швейному виробництві.

Цей підрозділ створено для забезпечення співробітників газорозподільних компаній спецодягом, розробленим з урахуванням специфіки кожної спеціальності.

З початком карантину швейне виробництво було екстрено перепрофільовано на виробництво індивідуальних засобів захисту.

За два місяці роботи було вироблено понад 100 000 захисних масок і 4000 комбінезонів, ними були забезпечені співробітники газорозподільних компаній, що працюють під брендом РГК.

Як повідомляли Українські Новини, РГК - сервісна компанія, що надає послуги з фінансового, юридичного, технологічного консалтингу.

Клієнтами компанії є постачальники газу в 16 регіонах країни, а також 19 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 200 тис. км газопроводів і 8 млн побутових споживачів газу.