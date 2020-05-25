Блогер розповів, за що Амірханян хотів розправитися з керівником "Укравтодору" Кубраковим

"Укравтодор" виявив фінансові махінації компаній Араїка Амірханяна "Миколаївбудцентр" і "Полтавабудцентр" при реалізації проєктів дорожнього будівництва. Масштаб махінацій такий значний, що скарги компаній Амірханяна на проведення дорожніх тендерів тепер відхиляє Антимонопольний комітет України, який раніше був прихильним до "тендерного троля". І через це Араїк Амірханян 14 травня 2020 року разом з озброєними прихильниками увірвався до приміщення "Укравтодору", аби силою розібратися з керівником відомства Олександром Кубраковим. Про це у своєму блозі на "Цензор.нет" пише журналіст Сергій Іванов.

"Чому Амірханян вирішив узяти штурмом "Укравтодор" саме зараз? Усе просто. 13 травня 2020 року зазвичай прихильна до тендерного троля постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету відхилила його скарги на дві закупівлі загальною сумою понад 825 млн грн", - зазначає Іванов.

Причина відмови, додає журналіст - фальсифікація компанією Амірханяна відомостей про наявність досвіду виконання аналогічних договорів, поданих на тендери щодо трас М-18 "Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта" та Н-23 "Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя". "Миколаївбудцентр" Амірханяна подав десятки договорів підряду, за якими виконував ремонти ділянок доріг Н-03 "Житомир-Чернівці", М-19 "Доманове-Тереблече", М-15 "Одеса-Рені". Генпідрядником при цьому виступала ще одна компанія Амірханяна - ПП "Полтавабудцентр".

"САД у Запорізькій області як замовник закупівлі перевірила документи "Миколаївбудцентру", виявивши (за результатами огляду податкових накладних в аналітичній системі "Податковий блок"), що за жодним із договорів субпідряду нічого не відбувалося, - пише Сергій Іванов. - Тобто, або проєкт узагалі не фінансували, або "Полтавабудцентр" отримувала кошти, виганяла їх через конвертаційні центри в готівку, а "Миколаївбудцентр" працював на субпідряді фактично нелегально. За роботи та матеріали, відповідно, розраховувались чорним кешем, без сплати будь-яких податків. Схоже, саме робота "в чорну" дає можливість структурам Амірханяна як демпінгувати на тендерах, так і додатково заробляти на схемах із фіктивним ПДВ (сумновідомими "скрутками").

Журналіст зазначає, що проти очільника "Укравтодору" розпочалася медійна атака: ГО "Ліга Антитрасту" і Всеукраїнська дорожня асоціація (ВДА) розповсюджують фейки і звинувачують Олександра Кубракова у зриві проєкту "Велике будівництво", який контролює особисто Президент.

"Спочатку в ЗМІ прокачали тезу, що пул найбільших українських компаній набудував по всій Україні заводів та виробничих баз, і таким чином має перевагу перед компаніями, які такими ресурсами не володіють. А тепер починають качати протилежний меседж: найбільші компанії не мають ресурсів. Хоча в Україні за останні роки найбільші гравці набудували стільки асфальтобетонних заводів, що більшість із них стоїть незавантаженими", - зазначає журналіст.

Як повідомлялося, 14 травня 2020 року власник компаній "Полтавабудцентр", "Миколаївбудцентр" і "Дорлідер" Араїк Амірханян разом із двома озброєними особами проник до будівлі Державного агентства автомобільних доріг, погрожуючи співробітникам і вимагаючи зустрічі з головою "Укравтодору" Олександром Кубраковим.

Раніше Олександр Кубраков заявив, що 2019 року група компаній Амірханяна подала до АМКУ 720 скарг на тендери "Укравтодору". "Із 10 млрд близько 6 - заблоковані групою компаній Араїка Амірханяна. Тендерний тролінг перетворюється на тендерний шантаж. У результаті платники податків втрачають шанс на хороші дороги, і свої гроші", - зазначив Кубраков.