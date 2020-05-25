ДМЗ Ярославського дав символічний гудок до відновлення роботи після модернізації цехів

Дніпровський металургійний завод (ДМЗ), що входить до групи DCH Олександра Ярославського, дав перший гудок після завершення ремонтних робіт в основних цехах підприємства.

Про це повідомила прес-служба DCH Steel, гірничо-металургійного дивізіону групи.

Ремонтні роботи на підприємстві проводилися в рамках підготовки до старту реалізації запланованих інвестиційних проектів. А перший символічний сигнал прозвучав відразу, як тільки запрацювала заводська ТЕЦ. Зараз на заводі поетапно запускають основні виробничі переділи – доменний, киснево-конвертерний, прокатні цехи.

"Незважаючи на складну економічну ситуацію в ГМК та в країні в цілому, Дніпровський металургійний завод приступив до запуску виробництва. У нас попереду багато роботи й масштабні плани. На ДМЗ працюють справжні професіонали, тому я впевнений, нам все по плечу", – підкреслив Віталій Баш, генеральний директор DCH Steel та ДМЗ.

Група DCH придбала ДМЗ в березні 2018 році. Це одне з найбільших металургійних підприємств в Україні. Завод спеціалізується на випуску сталі, чавуну, прокату та виробів з них.

Як повідомлялося раніше, інвестиційна програма групи DCH Олександра Ярославського щодо розвитку ГМК-дивізіону DCH Steel, що включає ДМЗ та рудник "Суха Балка" в Кривому Розі, передбачає капіталовкладення в модернізацію підприємств у розмірі 300 млн доларів протягом найближчих 5 років.

Підприємства має найнижчий показник викидів на тонну сталі серед усіх металургійних підприємств України.