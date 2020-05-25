підписатися на розсилку
26.6 27.05
28.85 29.45
˟
  • Новини
  • Економіка
  • ДМЗ Ярославського дав символічний гудок до відновлення роботи після модернізації цехів
25 травня 2020, понеділок, 15:17 156
Економіка 2020-05-25T16:30:03+03:00
Українські Новини
ДМЗ Ярославського дав символічний гудок до відновлення роботи після модернізації цехів

ДМЗ Ярославського дав символічний гудок до відновлення роботи після модернізації цехів

Тетяна Зотова
ДМЗ, Олександр Ярославський, Дніпровський металургійний завод, DCH Steel, Віталій Баш
Металургія (ілюстрація). Фото з відкритих джерел
Металургія (ілюстрація). Фото з відкритих джерел

Дніпровський металургійний завод (ДМЗ), що входить до групи DCH Олександра Ярославського, дав перший гудок після завершення ремонтних робіт в основних цехах підприємства.

Про це повідомила прес-служба DCH Steel, гірничо-металургійного дивізіону групи.

Ремонтні роботи на підприємстві проводилися в рамках підготовки до старту реалізації запланованих інвестиційних проектів. А перший символічний сигнал прозвучав відразу, як тільки запрацювала заводська ТЕЦ. Зараз на заводі поетапно запускають основні виробничі переділи – доменний, киснево-конвертерний, прокатні цехи.

"Незважаючи на складну економічну ситуацію в ГМК та в країні в цілому, Дніпровський металургійний завод приступив до запуску виробництва. У нас попереду багато роботи й масштабні плани. На ДМЗ працюють справжні професіонали, тому я впевнений, нам все по плечу", – підкреслив Віталій Баш, генеральний директор DCH Steel та ДМЗ.

Група DCH придбала ДМЗ в березні 2018 році. Це одне з найбільших металургійних підприємств в Україні. Завод спеціалізується на випуску сталі, чавуну, прокату та виробів з них.

Як повідомлялося раніше, інвестиційна програма групи DCH Олександра Ярославського щодо розвитку ГМК-дивізіону DCH Steel, що включає ДМЗ та рудник "Суха Балка" в Кривому Розі, передбачає капіталовкладення в модернізацію підприємств у розмірі 300 млн доларів протягом найближчих 5 років.

Підприємства має найнижчий показник викидів на тонну сталі серед усіх металургійних підприємств України.

Більше новин про: ДМЗ Олександр Ярославський Дніпровський металургійний завод DCH Steel Віталій Баш

DCH Ярославського буде розвивати кіберспорт в Харк...
ДМЗ планує ініціювати режим санації...
На ДМЗ Ярославського до Дня металурга на 20% збіль...
DCH Steel Ярославського почав масштабну модернізац...
З завтрашнього дня Київська область відновлює пасажирські автоперевезення
У Києві за добу вдвічі впала кількість нових випадків коронавірусу
Новини
У Дніпрі відновили роботу метрополітену 16:48
Обсяг інвестицій в проєкт RGC Production перевищив 50 млн гривень, - РГК 16:18
У Кагарлику поліцейські жорстоко катували дівчину. Фото: ДБР
У Кагарлику поліцейські жорстоко катували затриманих у відділенні, жінку ґвалтували і стріляли над головою 16:09
У Кагарлику затримали двох поліцейських за підозрою в катуваннях і зґвалтуванні 16:06
З початку карантину аварійна служба "Миколаївгазу" здійснила понад тисячу виїздів за викликами клієнтів 16:06 Прес-реліз
більше новин
Націоналісти прийшли під будинок Зеленського. Фото
Націоналісти прийшли під будинок Зеленського: скандують "Бубочка, виходь" і "Ганьба" 16:24
З 1 жовтня населенню хочуть підвищити тариф на електрику 13:28
Валерій Давиденко. Фото: Сусіди.City
У Києві знайдено застреленим народного депутата Давиденка 20:19
Загиблий депутат Давиденко в квітні задекларував повернення боргу 41,4 млн гривень 21:51 Виправлено
В Карпатах за тиждень до літа випав сніг. Фото: Facebook
За тиждень до літа Карпати засипало снігом 18:56
більше новин
Валерій Давиденко. Фото: Сусіди.City
У Києві знайдено застреленим народного депутата Давиденка 20:19
З 1 жовтня населенню хочуть підвищити тариф на електрику 13:28
Метро. Фото: УП
У Києві відкрилося метро. Поліція видає маски тим, у кого їх немає 08:34
Столичне метро 25 травня Фото: 44.ua
Київське метро відновило роботу. Перші фото 10:39
Проти 6 компаній-постачальників медзасобів лікарям для боротьби з Covid-19 відкрили кримінальні справи 15:14
більше новин
Вісім областей не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok