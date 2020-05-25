підписатися на розсилку
26.6 27.05
28.85 29.45
˟
  • Новини
  • Політика
  • Затримки виплат виробникам "зеленої" електроенергії зросли до 90% - Українська асоціація відновлюваної енергетики
25 травня 2020, понеділок, 14:25 320
Політика 2020-05-25T14:45:01+03:00
Українські Новини
Затримки виплат виробникам "зеленої" електроенергії зросли до 90% - Українська асоціація відновлюваної енергет

Затримки виплат виробникам "зеленої" електроенергії зросли до 90% - Українська асоціація відновлюваної енергетики

Анна Рудык
"Зелена" енергетика. Фото: pixabay.com

Під час карантину рівень затримок виплат виробникам електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) виріс до 90%.

Про це повідомили в Українській асоціації відновлюваної енергетики (УАВЕ).

"Інвестори ВДЕ розуміють, що до 2020 рік є складним у зв'язку з пандемією коронавірусу і з розумінням ставляться до затримок платежів під час карантину на рівні майже 90%", - заявили в УАВЭ.

Відповідно до чинного законодавства ДП "Гарантований покупець" зобов'язаний купувати всю електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел за "зеленим" тарифом. Проте заборгованість по виплатах сьогодні становить понад 12 млрд грн.

Наголошується, що представники галузі не нараховують на заборгованості штрафні санкції і пені, як це передбачено в договорі, і готові відмовитися від подібних санкцій до моменту стабілізації ринку, фактично кредитуючи державу без нарахування відсотків.

Але незабаром у інвесторів ВДЕ можуть виникнути проблеми з розрахунками перед власними кредиторами.

"Для виконання інвесторами зобов'язань перед кредиторами, заборгованість перед Виробниками ВДЕ повинна бути погашена в термін не пізніше 31.12.2020. При цьому ми очікуємо відображення у меморандумі конкретних заходів, які будуть прийняті органами державної влади для погашення заборгованості та термінів їх реалізації", - заявляють в УАВЕ.

Крім погашення вже накопиченої заборгованості, необхідно налагодити механізм подальших регулярних виплат, щоб стабілізувати грошовий потік інвесторів, які ризикують виявитися нездатними виконувати кредитні зобов'язання.

В уряді ведуться переговори з інвесторами в ВДЕ про підписання Меморандуму про взаєморозуміння, який стане основою для законодавчих змін роботи галузі ВДЕ та допоможе вирішити існуючі проблеми ринку електроенергії. УАВЕ і 12 іноземних інвесторів, що представляють велику частину галузі, направили свої пропозиції щодо реструктуризації уряду.

У своєму повідомленні УАВЕ також звертає увагу, що перегляд урядом "зеленого" тарифу без урахування позиції інвесторів спричинить за собою багатомільярдні втрати для України від арбітражних позовів: "Прийняття рішень з реструктуризації "зеленого" тарифу спричинить за собою відповідні дії з боку інвесторів у ВДЕ. Це безсумнівно вплине не тільки на макроекономічну ситуацію в країні, але і зупинить інвестиції й в інші галузі економіки України."

Більше новин про:

В Україні кількість нових випадків коронавірусу падає четвертий день поспіль
"Нафтогаз" знизив ціни на газ для промспоживачів майже на 21% на червень
Новини
Баканов назвав маніпуляцією інформацію про управління ним іспанською фірмою 14:47
АМКУ визнав правомірними дії тендерного комітету "Укрзалізниці" при закупівлі мастил 14:39
Аеропорт
Якщо держава не втрутиться, аеропорт "Київ" може не пережити кризу, - гендиректор "МАСТЕР-АВІА" 14:39 Фото
У Київській області зменшилася кількість випадків коронавірусу. Дані по районах 14:31
Затримки виплат виробникам "зеленої" електроенергії зросли до 90% - Українська асоціація відновлюваної енергетики 14:25
більше новин
Націоналісти прийшли під будинок Зеленського. Фото
Націоналісти прийшли під будинок Зеленського: скандують "Бубочка, виходь" і "Ганьба" 16:24
Валерій Давиденко. Фото: Сусіди.City
У Києві знайдено застреленим народного депутата Давиденка 20:19
З 1 жовтня населенню хочуть підвищити тариф на електрику 13:28
Громадські організації заявили про дискредитації реформи державного архітектурно-будівельного контролю 09:01
Затримки виплат виробникам "зеленої" електроенергії зросли до 90% - Українська асоціація відновлюваної енергетики 14:25
більше новин
Валерій Давиденко. Фото: Сусіди.City
У Києві знайдено застреленим народного депутата Давиденка 20:19
З 1 жовтня населенню хочуть підвищити тариф на електрику 13:28
Метро. Фото: УП
У Києві відкрилося метро. Поліція видає маски тим, у кого їх немає 08:34
Столичне метро 25 травня Фото: 44.ua
Київське метро відновило роботу. Перші фото 10:39
Невідомі побили кастетом заступника головлікаря Інституту раку біля входу в лікарню 13:35
більше новин
З відкриттям метро в Києві ранкові пробки не слабшають. Де найбільш завантажені дороги
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok