Під час карантину рівень затримок виплат виробникам електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) виріс до 90%.

Про це повідомили в Українській асоціації відновлюваної енергетики (УАВЕ).

"Інвестори ВДЕ розуміють, що до 2020 рік є складним у зв'язку з пандемією коронавірусу і з розумінням ставляться до затримок платежів під час карантину на рівні майже 90%", - заявили в УАВЭ.

Відповідно до чинного законодавства ДП "Гарантований покупець" зобов'язаний купувати всю електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел за "зеленим" тарифом. Проте заборгованість по виплатах сьогодні становить понад 12 млрд грн.

Наголошується, що представники галузі не нараховують на заборгованості штрафні санкції і пені, як це передбачено в договорі, і готові відмовитися від подібних санкцій до моменту стабілізації ринку, фактично кредитуючи державу без нарахування відсотків.

Але незабаром у інвесторів ВДЕ можуть виникнути проблеми з розрахунками перед власними кредиторами.

"Для виконання інвесторами зобов'язань перед кредиторами, заборгованість перед Виробниками ВДЕ повинна бути погашена в термін не пізніше 31.12.2020. При цьому ми очікуємо відображення у меморандумі конкретних заходів, які будуть прийняті органами державної влади для погашення заборгованості та термінів їх реалізації", - заявляють в УАВЕ.

Крім погашення вже накопиченої заборгованості, необхідно налагодити механізм подальших регулярних виплат, щоб стабілізувати грошовий потік інвесторів, які ризикують виявитися нездатними виконувати кредитні зобов'язання.

В уряді ведуться переговори з інвесторами в ВДЕ про підписання Меморандуму про взаєморозуміння, який стане основою для законодавчих змін роботи галузі ВДЕ та допоможе вирішити існуючі проблеми ринку електроенергії. УАВЕ і 12 іноземних інвесторів, що представляють велику частину галузі, направили свої пропозиції щодо реструктуризації уряду.

У своєму повідомленні УАВЕ також звертає увагу, що перегляд урядом "зеленого" тарифу без урахування позиції інвесторів спричинить за собою багатомільярдні втрати для України від арбітражних позовів: "Прийняття рішень з реструктуризації "зеленого" тарифу спричинить за собою відповідні дії з боку інвесторів у ВДЕ. Це безсумнівно вплине не тільки на макроекономічну ситуацію в країні, але і зупинить інвестиції й в інші галузі економіки України."