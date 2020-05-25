ОПЗ недоотримує прибуток $7 млн на місяць, – експерт про граблі команди Зеленського

За оцінками фахівців, Одеський припортовий завод (ОПЗ) щомісяця недоотримує 7 мільйонів доларів прибутку – через сумнівні схеми подовження контрактів.

Про це своїй сторінкці у соціальній мережі Facebook повідомив політичний експерт Олексій Голобуцький.

За даними з відкритих джерел, Одеський припортовий завод уклав контракт із "АгроГазТрейдинг" на переробку сировини минулого року, потім контракт був подовжений кілька разів.

"Востаннє, наприклад, у березні цього року, було проведено нібито прозорий конкурс, на якому переможцем стала компанія "Укрнафтобуріння" з пропозицією за переробку тонни карбаміду 77 доларів. Друге місце посіла "АгроГазТрейдинг", яка давала 67,5 доларів. І що ви думаєте, Наглядова рада ОПЗ скасувала результати конкурсу через "ризикованість пропозиції" "Укрнафтобуріння", – зазначив Голобуцький.

Далі, за його словами, почало відбуватися щось незрозуміле.

"Наглядова рада оновлює склад правління ОПЗ, і це нове правління продовжує угоду з АГТ до 30 червня, але за ціною за переробку карбаміду… 51 долар. Це суттєво менше, ніж ця компанія пропонувала на конкурс! Новий конкурс було призначено на 1 травня, але через "карантин" перенесено на 10 червня. За оцінками експертів, за час дії продовженої угоди ОПЗ щомісяця недоотримує прибутку 7 млн доларів", – наголосив Голобуцький.

На думку експерта, у кожного Президента є свої граблі, але є й спільні для всіх.

"У Зеленського на одні з них продовжують наступати – це Одеський припортовий завод. Влада мовчить. Тобто граблі на місці – на них продовжують наступати і Президент Зеленський, і прем’єр Шмигаль, й інші представники команди", – відзначив експерт.

Наразі, за словами експерта Одеський припортовий завод вирішив винести на обговорення умови конкурсу і оприлюднив їх.

"Схоже, що умови конкурсу виписані самою компанією АГТ. Звичайно розрахунок йде на те, або ніхто не прийде на такий «прозорий» конкурс, або затягується час для проведення нормального прозорого відбору. Вкотре АГТ отримає подовження договору з ОПЗ на очах у міжнародних та вітчизняних гравців, які готові запропонувати кращі умови, ніж вони. Тобто ОПЗ втратить ще більше коштів на сумнівних угодах", – написав Голобуцький.

Як зазначає у своєму дописі експерт, наразі рахунки Одеського припортового заводу заарештовані, а завод працює за так званою давальницькою схемою: замовник постачає свою сировину, а потім отримує готову продукцію. Завод заробляє на переробці.