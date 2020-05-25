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25 травня 2020, понеділок, 12:59 8
Політика 2020-05-25T14:15:02+03:00
Українські Новини
Чиновники Кличка "програли" 670 млн бюджетних гривень, - ЗМІ

Чиновники Кличка "програли" 670 млн бюджетних гривень, - ЗМІ

Сергій Паламаренко
Бюджет, Суд, Будівництво, Київ, КМДА, Реконструкція
Поект реконструкції Харківської площі в Києві. Фото: sq.com.ua
Поект реконструкції Харківської площі в Києві. Фото: sq.com.ua

У Київраді зацікавилися історією того, як ТОВ "Київ Термінал" примудрилося в судовому порядку стягнути зі столичного бюджету понад 670 млн гривень збитків за розірвання інвестиційного договору на реконструкцію Харківської площі, повідомляє портал kievvlast.com.ua. У столичній міськраді розуміють, що ніякі роботи по реконструкції площі на справді не проводилися і вбачають в цьому змову інвестора і екс-чиновників Київської міськдержадміністрації (КМДА).

За даними київського адвоката і правозахисника Олександра Дядюка, юристам Київради суворо заборонили брати участь у захисті інтересів столичної громади, а їх колеги з Департаменту економіки та інвестицій КМДА нахабним чином "злили" судову справу на користь інвестора.

18 травня 2007 року між Головним управлінням економіки та інвестицій КМДА (зараз – Департамент економіки та інвестицій КМДА. Ред.) і ТОВ "Київ Термінал" був укладений договір "Про інвестування комплексної реконструкції Харківської площі з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях на Харківській площі в ув'язці зі станцією метрополітену, розміщенням автовокзалу, торговельних комплексів та автостоянок".

19 грудня 2013 року між сторонами було укладено угоду про розірвання інвестиційного договору, яким сторони визнали, що інвестор поніс витрати на реалізацію зазначеного договору, а також те, що вони підлягають відшкодуванню. При цьому, угода про врегулювання питань, пов'язаних з розірванням інвестиційного договору, укладена не була. Тому інвестор звернувся до суду з вимогою компенсації з бюджету Києва понесених витрат та упущеної вигоди.

23 грудня 2019 року Господарський суд Києва постановив стягнути солідарно з Департаменту економіки та інвестицій КМДА, безпосередньо самої КМДА та Київради грошові кошти в сумі 24,46 млн доларів (671,56 млн гривень на момент подачі позову) на користь ТОВ "Київ Термінал" (справа №910/17647/18).

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