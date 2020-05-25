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25 травня 2020, понеділок, 11:29 15
ЗМІ 2020-05-25T12:30:02+03:00
Українські Новини
НСЖУ відкриває антикризову "гарячу лінію" для редакцій ЗМІ

НСЖУ відкриває антикризову "гарячу лінію" для редакцій ЗМІ

Ірина Дорофейчук
Пресса, Карантин, НСЖУ, ЗМІ, Криза, Томіленко
"Гаряча лінія" НСЖУ. Фото: НСЖУ

Втрата робочих місць, зменшення тиражів і передплати, борги перед друкарнями чи за трансляцію телерадіосигналу, втрата рекламодавців й відсутність коштів на подальшу діяльність. Чи не кожну українську редакцію місцевої газети, сайту чи ТРК зачепила економічна криза, викликана поширенням епідемії коронавірусу та запровадженим карантином.

Але якщо одним медіа попередні накопичення та впроваджені заходи з економії ще дозволяють триматися, то  частина місцевих ЗМІ уже перебуває у надзвичайній скруті.

НСЖУ готова надавати юридичні консультації та поради медіа-експертів для вирішення проблемних питань, виступати посередником у переговорах із місцевою владою. Також отримані запити про допомогу Спілка журналістів адресуватиме до Уряду і парламенту з метою лобіювання прийняття урядових рішень на підтримку медіа-галузі.

- Наше завдання - подолати кризу в медіа-галузі і особливо нині важливо - рятувати місцеві ЗМІ, - наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко. - Рятуючи місцеву журналістику ми захищаємо право громадян на доступ до важливої місцевої достовірної інформації. Запрошуємо редакторів і журналістів не мовчати! Разом ми знайдемо шляхи виходу із критичної ситуації і важелі впливу на владу.

Звернення на антикризову "гарячу лінію" для ЗМІ приймаються онлайн за спеціальною формою, розміщеною на офіційному порталі НСЖУ.

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