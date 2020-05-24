Мінекоенерго погодилося з Енергетичним Співтовариством в питанні запровадження фінансового механізму ПСО

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища поділяє позицію Енергетичного Співтовариства щодо запровадження фінансового механізму покладання спеціальних обов'язків на ринку електричної енергії.

Про це повідомляє прес-служба Минекоенерго.

Міністерство енергетики та захисту довкілля розділяє позицію Енергетичного Співтовариства щодо запровадження фінансового механізму покладання спеціальних обов’язків на ринку електричної енергії.

Про це повідомляє прес-служба Мінекоенерго.

В.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець провела відеоконференцію з директором Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янезом Копачем під час якої подякувала за підтримку України на шляху створення повноцінного ринку електроенергії відповідно до енергетичного законодавства ЄС.

«Тільки повне приведення українського законодавства у відповідність з європейськими нормами та стандартами створить сприятливі умови інтеграції енергетичних ринків України та ЕС», - зазначила вона.

Буславець також подякувала Копачу за рекомендації та зауваження Енергетичного Співтовариства до ухвалених цього тижня Кабінетом Міністрів змін до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами.

«Після отримання Ваших рекомендацій Міністерство, розуміючи важливість нашої співпраці, одразу надіслало Вам листа щодо причин, які зумовили необхідність прийняття нами рішення про зміну Порядку», - підкреслила в.о. міністра.

Вона додала, що через складну ситуацію на енергетичному ринку України, перехід до фінансової моделі ПСО, потребує додаткового часу та буде проходити поступово. Тому було ухвалене тимчасове рішення, яке буде діяти до моменту запровадження фінансового механізму ПСО

Пакет документів про перехід до фінансової системи ПСО, погоджений з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, був готовий ще перед запуском нової моделі ринку електричної енергії в липні 2019 року. Але тоді Кабінет Міністрів обрав інший механізм ПСО, який негативно вплинув на функціонування ринку.

Усі пропозиції, надані Співтовариством, будуть опрацьовані в рамках Робочої групи з розробки фінансової моделі ПСО, яка створена за участі представників КМУ, Мінекоенерго, НКРЕКП, НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідроенерго», НЕК «Укренерго», Товарної Біржі «Українська енергетична біржа», ДП «Гарантований покупець», USAID та Федерації роботодавців ПЕК. Про всі напрацювання робочої групи будуть повідомляти Секретаріат Енергетичного Співтовариства.

Мінекоенерго і Секретаріат Енергетичного Співтовариства домовилися підтримувати постійний діалог, щоб спільно напрацьовувати рішення, необхідні для стабілізації і розвитку енергетичної галузі України.