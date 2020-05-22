Бойко назвав основні провали року президента Зеленського

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко, комментируя итоги года президентства Владимира Зеленского, заявил, что основными провалами Президента являются продолжение вооруженного конфликта на Донбассе, неподъемные коммунальные тарифы, провал в сфере медицины и отсутствие реальных антикризисных программ в период пандемии COVID-19.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Коли Зеленський йшов в президенти він давав багато обіцянок. І ключові з них були: досягнення миру в країні, і зниження бідності в країні, і нові робочі місця, і зниження тарифів - ось на ці ключові питання ми не отримали відповідей", - сказав народний депутат.

Він підкреслив, що війна на сході країни не зупинена, гинуть люди.

"На жаль, військові дії на сході країни тривають, і ми не бачимо належної політичної волі президента, щоб це зупинити. Він боїться радикальних елементів, боїться виступів на вулицях, практично заблокований мирний процес. Хоча, перші кроки дійсно були обнадійливими - почався процес примирення, розведення військ, повернули кораблі, поновилися обміни полоненими. А далі мирний процес зупинився. Найбільший провал чинного Президента - невиконання обіцянки про мир", - сказав він.

Що стосується такого важливого для людей питання, як зниження тарифів, то, за словами Юрія Бойка, нічого не зроблено, щоб зупинити тарифний геноцид.

"Комунальні тарифи залишаються непідйомними для людей, це при тому, що в світі божевільне падіння цін на енергоносії, до України це дійшло в досить скромному вигляді. У нас триває тарифний геноцид і найболючіше це вдарило по пенсіонерах. Пенсії так і залишилися низькими, і та бідність, в якій люди перебували до Президента Зеленського - триває", - зазначив нардеп.

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Ще одна вкрай важлива і болюча на сьогодні тема - це тема медицини.

"Коли в країну прийшла епідемія стало зрозуміло, що попередня влада, а саме в.о. міністра охорони здоров'я, займалися шкідництвом і зробили все, щоб знищити залишки медицини, яка у нас в країні була. І, якби ця, так звана керівниця продовжувала працювати, наслідки коронавірусу були б набагато гірше. Сьогодні стоїть питання про те, щоб цю медреформу, яка знищує галузь і саму медицину, зупинити. Відновити фінансування медицини, збільшити зарплату лікарям, відновити роботу санітарно-епідеміологічної служби, тобто зробити кілька рішучих кроків. Ми, як політична сила, будемо цього добиватися", - підкреслив співголова фракції ОПЗЖ.

Що стосується введення карантину і вжитих заходів, то на першому етапі, за словами Юрія Бойка, були зроблені правильні кроки, але потім в діях уряду - повний провал.

"Усі антикризові програми, які приймалися, анонсувалися і розповідалися урядом, всі ці барвисті презентації так і залишилися на папері. В реальності - економіка не отримала грошей. Так, наприклад, на 2 млн безробітних в країні виділили всього 7 млрд гривень, але через бюрократичну тяганину, цю допомогу отримали лише 26 тис. громадян. Щодо програми кредитування "5-7-9%", яку широко розрекламували, то видано аж 276 млн гривень на всю країну! Це ніщо! Люди, підприємці, підприємства, які постраждали від введення карантинних заходів, так і не отримали реальної підтримки від держави. І як результат - це падіння економіки, падіння рівня життя людей, безробіття", - зазначив Юрій Бойко.

Співголова фракції ОПЗЖ підкреслив, що для вирішення складних економічних і соціальних питань, політична сила неодноразово пропонувала, розроблений партією Антикризовий план дій з порятунку країни і підтримки людей, але влада вважає, що сьогодні важливіше не захистити людей і допомогти економіці, а заплатити міжнародним фінансовим спекулянтам.

"Сьогодні країни, які постраждали від епідемії, поводяться дуже прагматично, і кожна країна захищає себе, свої інтереси, а ми - платимо міжнародним фінансовим спекулянтам. Це катастрофічна помилка влади. Вони не хочуть брати ні успішний досвід європейських країн по виходу з карантину, ні наші пропозиції, щоб допомогти країні і людям. Цей уряд не здатний впоратися з тими викликами, які стоять перед Україною. Сьогодні потрібно рятувати людей, захищати національну економіку і національні інтереси", - резюмував Юрій Бойко.