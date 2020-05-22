Буславец не має відношення до "торгів" за дешеву електроенергію з Польщею, - ЗМІ

Заплановане приєднання України до енергосистеми Заходу зараз опинилося під загрозою через позицію Польщі, яка не бажає отримати конкурента, що пропонує дешеву електроенергію.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

Як з'ясувало видання, проаналізувавши офіційну переписку між міністерствами Польщі та України, зазначені процеси почалися задовго до призначення на посаду виконуючого обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольги Буславець.

Видання запропонувало читачам самостійно ознайомитися з документами, які доводять, що не Буславець є ініціатором торгу з Польщею. Інформація, що викладена в документах, спростовує чутки, які останнім часом почали циркулювати в мережі Інтернет.