Заступник міністра Стадного звинуватили в неефективній діяльності МОН щодо адаптації навчання в карантин

Міністерство освіти і науки створює видимість діяльності по адаптації навчального процесу в карантин, тоді як реальних дій зроблено не було. Таку думку висловили представники вищих навчальних закладів, коментуючи відеоконсультації заступника міністра Єгора Стадного по проведенню іспитів і заліків в умовах пандемії COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна.

"Я її навіть не бачив, подивився зараз, коли ви звернули увагу. Ми це все робили. Державну атестацію вже провели в магістратурі. Скоро почнеться сесія. Роботи і тести приймаємо в Moodle вже років п'ять. Але до карантину ця була додаткова опція. Лекції читаємо в Teams. Тобто у нас проблем з дистанційним навчанням не було", - сказав професор одного з провідних вузів Києва.

Представник іншого провідного технічного університету зазначила повільність профільного міністерства в розробленні рекомендацій.

"Карантин ввели 12 березня, рекомендації розіслали 14 травня. В умовах мовчання міністерства ми самі знаходили варіанти дистанційного навчання. Думаю, що так надійшло більшість навчальних закладів. Ці рекомендації - просто створення видимості роботи", - вважає він.

Те ж стосується, на думку викладача, і підготовлюваних змін в постанову уряду номер 211 від 11 березня, що стосуються відновлення відвідування навчальних закладів студентами.

У свою чергу, Єгор Стадний не заперечував, що рекомендації МОН актуальні не для всіх вузів.

"Розумію, що для частини (навчальних) закладів сесія, наприклад, вже почалася, і ми, можливо, трохи запізнилися, але нагадую, що тут роль міністерства швидше рекомендувати, а не займатися безпосередньо організацією проведення заліків, іспитів чи захисту", - сказав він.

Нагадаємо, Єгор Стадний до приходу в міністерство в 2019 році працював директором аналітичного центру CEDOS, створеного екс-міністром освіти і екс-ректором Києво-Могилянської академії Сергієм Квітом та його заступником, депутатом від "Голосу" Інна Совсун.

При формуванні уряду Олексія Гончарука на посаду міністра освіти претендували одночасно Єгор Стадний і Ганна Новосад. В результаті міністром було призначено Новосад, а заступником Стадного.