Коломойський повертає Костянтина Кулика в прокуратуру для кримінального переслідування опонентів, – ЗМІ

Колишній прокурор Костянтин Кулик в інтересах Ігоря Коломойського включав в гучні кримінальні справи опонентів олігарха для блокування їх міжнародних рахунків і переслідування правоохоронними органами.

Про це йдеться в розслідуванні видання "РБК-Україна" "Труднощі переходу: як Кулик шукає шляхи повернення до правоохоронних органів".

Нещодавно український бізнесмен Вадим Шульман з оточення Ігоря Коломойського в інтерв'ю "Економічній правді" розповів, що на прохання колишнього генерального прокурора Юрія Луценка на початку 2019 року прокурора Костянтин Кулик отримав інструкції знайти спосіб включити його до якоїсь відкритої кримінальної справи та почати переслідування.

Нагадаємо, Шульман звинувачує свого партнера в шахрайстві та вже кілька років судиться з ним в США і Великобританії. У липні 2019 року, після повернення Ігоря Коломойського до України, Національна поліція оголосила Шульмана в розшук - його підозрюють у відмиванні грошей та іншого майна, одержаних злочинним шляхом.

"Кулик говорив, що спочатку не знав, під якими звинуваченнями це можна зробити, після чого поїхав на зустріч до Ізраїлю з Коломойським. Йому надали інформацію про отримання мною грошей від продажу активів "Євразу", в тому числі деталі моїх банківських рахунків і суми. Їх йому надав Коломойський, так як він особисто проводив ці оплати", - сказав Шульман.

За словами Шульмана, про те, що його звинуватили у відмиванні грошей і оголосили в розшук, він дізнався зі ЗМІ в липні 2019 року.

"Мене після 6 років розслідування приєднали до відомої справи Януковича (№12013220540000400). У липні 2019 року Кулик вивів звинувачення проти мене в нову справу, але вже за іншими звинуваченнями. Він розіслав міжнародні запити про правову допомогу в Швейцарію і Монако з проханням блокування всіх моїх банківських рахунків (були вказані номери лише тих рахунків, які були у Коломойського)", - пояснив він.

Видання нагадало, що саме згадану Шульманом справу (№12013220540000400) - в жовтні 2019 різко розкритикував генпрокурор Руслан Рябошапка. Зокрема, він вказав, що в рамках цього виробництва є все - "від створення світу до Бурізми".

Шульман також упевнений - Коломойський звернувся до Кулика, щоб заблокувати роботу його адвокатів щодо продовження судових справ в Лондоні та штаті Делавер.

"Саме тому, використовуючи механізм міжнародної допомоги, генпрокуратура оповістила всі країни, що я обвинувачуюся у відмиванні грошей і мав зв'язок з кримінальним угрупованням Курченка та Януковича. Ці особи перебувають під санкціями і це було метою Коломойського: заблокувати мої банківські рахунки. Рахунки тимчасово заблоковані, але такі прокурори як Костянтин Кулик і Назар Холодницький, а саме під їх підписом надавалися документи в офіційні органи США, Швейцарії, Ізраїлю та Монако, вже придбали репутацію корумпованих особистих прокурорів Коломойського. Я та мої адвокати робимо все можливе, щоб розкрити справжню суть цього замовного переслідування", - заявив він.

У розслідуванні відзначається, що після повернення з Ізраїлю прокурор Кулик "вдарив" не лише по Шульману, а й по іншим опонентам Коломойського. Причому зробив це в ефірі "1+1", який, як відомо, також афілійований з олігархом. У студії Кулик завив про нібито підписаних ним підозри екс-голові Національного банку України Валерії Гонтаревої, екс-главі АП України Борису Ложкіну, екс-заступник голови АП Олексію Філатову та співвласникові інвесткомпанії ICU Костянтину Стеценку. Пізніше в Генпрокуратурі заявили, що для озвучених підозр немає підстав і Костянтин Кулик перевищив свої повноваження, вийшовши з подібними заявами в ЗМІ. Однак це завдало серйозного репутаційного збитку фігурантам фейковий підозр - чого власне й домагався на той момент опальний олігарх.

У квітні при відвертому підіграванні з боку САП на користь Кулика, ВАКС закрив справу про незаконне збагачення прокурора, одночасно з цим Окружний адміністративний суд Києва розглядає апеляцію адвокатів Кулика, які вимагають скасувати наказ про його звільнення з органів прокуратури, відновити на роботі, і виплатити середню зарплату за час вимушеного прогулу. Є всі передумови, що за підтримки Ігоря Коломойського Костянтин Кулик скоро знову повернеться до лав правоохоронних органів.

"Уготована Кулику роль все частіше зводиться до дискредитації та блокування діяльності політичних опонентів Коломойського. По суті, в разі повернення Кулика на службу, бізнесмен отримає прокурора, який на офіційних бланках буде розсилати листи в правоохоронні органи і дипломатичні служби інших держав, намагаючись блокувати рахунки і дискредитувати репутацію тих, кого вважатиме своїми ворогами", - зазначили у виданні.