Заборгованість газорозподільних компаній перед Оператором ГТС буде погашено до опалювального сезону, - РГК

Регіональна газова компанія (РГК) заявляє, що заборгованість газорозподільних компаній перед державним підприємством "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" в розмірі 420 млн гривень буде погашено до початку опалювального сезону.

Про це директор РГК Олег Ніконоров повідомив в інтерв'ю міжнародному агентству ICIS, передають Українські Новини.

Ніконоров зазначив, що вирівнювання тарифів на розподіл із 1 липня до економічно обґрунтованого рівня дозволить урегулювати проблему боргів перед "Оператором ГТС України".

"Оператору ГТС спрямовано графіки погашення заборгованості за надані послуги балансування в першій половині січня 2020. На 1 травня заборгованість газорозподільних компаній під брендом РГК за послуги балансування становить 420 млн гривень", - сказав він.

Згідно з повідомленням, Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила на 2020 рік двоетапну модель вирівнювання тарифів на розподіл газу, його занижений рівень на перше півріччя дозволив пом'якшити фінансове навантаження на домогосподарства в зимові місяці.

Однак цей рівень тарифу покривав не більше 70% собівартості послуг із розподілу газу, що призвело до збитків газорозподільних компаній.

За січень-квітень 2020 року збитки газорозподільних компаній, що працюють під брендом РГК, становили 1,2 млрд гривень.

Другий етап чинної моделі - вирівнювання тарифу до економічно обґрунтованого рівня почне діяти з 1 липня 2020 року.

Зі слів Ніконорова, це дозволить профінансувати поточну діяльність операторів ГРС, розрахуватися із заборгованості перед оператором ГТС і вивести компанію до рівня беззбитковості.

Як повідомляли Українськi Новини, РГК - сервісна компанія, що надає послуги з фінансового, юридичного, технологічного консалтингу.

Клієнтами компанії є постачальники газу в 16 регіонах країни, а також 19 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 200 тис. км газопроводів і 8 млн побутових споживачів газу.