підписатися на розсилку
26.6 26.96
28.95 29.6
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Заборгованість газорозподільних компаній перед Оператором ГТС буде погашено до опалювального сезону, - РГК
22 травня 2020, пʼятниця, 17:08 9
Економіка 2020-05-22T18:15:02+03:00
Українські Новини
Заборгованість газорозподільних компаній перед Оператором ГТС буде погашено до опалювального сезону, - РГК

Заборгованість газорозподільних компаній перед Оператором ГТС буде погашено до опалювального сезону, - РГК

Александр Дмитриенко

Регіональна газова компанія (РГК) заявляє, що заборгованість газорозподільних компаній перед державним підприємством "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" в розмірі 420 млн гривень буде погашено до початку опалювального сезону.

Про це директор РГК Олег Ніконоров повідомив в інтерв'ю міжнародному агентству ICIS, передають Українські Новини.

Ніконоров зазначив, що вирівнювання тарифів на розподіл із 1 липня до економічно обґрунтованого рівня дозволить урегулювати проблему боргів перед "Оператором ГТС України".

"Оператору ГТС спрямовано графіки погашення заборгованості за надані послуги балансування в першій половині січня 2020. На 1 травня заборгованість газорозподільних компаній під брендом РГК за послуги балансування становить 420 млн гривень", - сказав він.

Згідно з повідомленням, Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила на 2020 рік двоетапну модель вирівнювання тарифів на розподіл газу, його занижений рівень на перше півріччя дозволив пом'якшити фінансове навантаження на домогосподарства в зимові місяці.

Однак цей рівень тарифу покривав не більше 70% собівартості послуг із розподілу газу, що призвело до збитків газорозподільних компаній.

За січень-квітень 2020 року збитки газорозподільних компаній, що працюють під брендом РГК, становили 1,2 млрд гривень.

Другий етап чинної моделі - вирівнювання тарифу до економічно обґрунтованого рівня почне діяти з 1 липня 2020 року.

Зі слів Ніконорова, це дозволить профінансувати поточну діяльність операторів ГРС, розрахуватися із заборгованості перед оператором ГТС і вивести компанію до рівня беззбитковості.

Як повідомляли Українськi Новини, РГК - сервісна компанія, що надає послуги з фінансового, юридичного, технологічного консалтингу.

Клієнтами компанії є постачальники газу в 16 регіонах країни, а також 19 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 200 тис. км газопроводів і 8 млн побутових споживачів газу.

Більше новин про:

Зеленський ввів новий податок на зарубіжні стартапи українців
У квітні промвиробництво скоротилося на 16,2%
Новини
Водій таксі в масці. Фото: прес-служба Über
П'ятничні тарифи на таксі продовжують лізти вгору 18:34
Бойко назвав основні провали року президента Зеленського 18:33
Підписантів петиції про передачу Києво-Печерської лаври до ПЦУ Зеленский відправив до Шмигаля 18:17
Буславец не має відношення до "торгів" за дешеву електроенергію з Польщею, - ЗМІ 18:13 Документ
У Запоріжжі спалах сальмонели. 12 осіб госпіталізовані 17:58
більше новин
Ситник отримував вказівки у справі Приватбанку від екс-посла США в Україні, - політолог 19:05
У Шокіна розраховують на неупереджене розслідування справи проти Байдена, – оприлюднено звернення до Зеленського 17:07 Документ
Кандидатом в мери Києва може стати Тищенко, — політолог 15:23
Контрабанда сигарет досягла 6,6% внаслідок непродуманої економічної і соціальної політики, інспірованої антитютюновим лобі, - ЗМІ 09:59
"Нова пошта" тестує термобокси для ліків, яким потрібний температурний режим 17:11
більше новин
Кабмін дозволив ходити по вулицях без маски 11:26 Інфографіка
В Мінсоцполітики заявили, що зростання бідності українцям не загрожує 21:58
Київ і ще 11 областей не відповідають показникам для пом'якшення карантину і запуску транспорту, — МОЗ 10:45 Карта
У Києві метро можуть не відкрити 25 травня, - ЗМІ 19:09
Єврокомісія розробила нові правила для авіаподорожей: як зміняться польоти 16:17
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok