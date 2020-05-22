підписатися на розсилку
26.6 26.96
28.95 29.6
˟
  • Новини
  • Економіка
  • У 2019 технологічні втрати газу в газорозподільній системі України становили 1,5 млрд куб. м, - РГК
22 травня 2020, пʼятниця, 15:45 7
Економіка 2020-05-22T16:15:01+03:00
Українські Новини
У 2019 технологічні втрати газу в газорозподільній системі України становили 1,5 млрд куб. м, - РГК

У 2019 технологічні втрати газу в газорозподільній системі України становили 1,5 млрд куб. м, - РГК

Александр Дмитриенко

Регіональна газова компанія (РГК) заявляє, що у 2019 році технологічні втрати газу в газорозподільній системі України були на рівні 1,5 млрд куб. м.

Про це директор РГК Олег Ніконоров повідомив в інтерв'ю міжнародному агентству ICIS, передають Українські Новини.

"Діючі потужності газорозподільної системи України становлять понад 100 млрд куб. м газу за рік. Реальний розподіл газу за цією системою в чотири рази нижче і не перевищує 25 млрд куб. м за рік. На цьому тлі щорічна потреба в технологічному газі в 1,5 млрд куб. м становить вже вагому частку. У країнах Східної Європи цей показник в середньому вдвічі менше. Основна причина таких показників - це відсутність необхідних інвестицій в реконструкцію газорозподільних систем протягом останніх 20 років", - сказав він.

За даними голови РГК, у Польщі і Чехії інвестиції в газові мережі становлять 40-50 євро на рік на кожного споживача газу.

"В Україні інвестиції - близько 1 євро на одного споживача на рік. Тариф на розподіл газу у нас утричі менший, ніж у країнах Центральної та Східної Європи", - сказав Ніконоров.

Крім того, з його слів, протягом останніх 6 років тариф на розподіл покривав не більш як 70% фактичних витрат операторів ГРС, що призвело до їх хронічної збитковості.

"За підсумками 6 років загальні збитки операторів ГРС, які працюють під брендом РГК, досягли 17,5 млрд грн, а загалом по Україні ця цифра може досягати 25-26 млрд гривень. Перехід на стимулююче тарифоутворення дасть можливість залучити необхідні інвестиції в галузь і підвищити операційну ефективність української газорозподільної системи", - зазначив Ніконоров.

Як повідомляли Українськi Новини, РГК - сервісна компанія, що надає послуги з фінансового, юридичного, технологічного консалтингу.

Клієнтами компанії є постачальники газу в 16 регіонах країни, а також 19 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 200 тис. км газопроводів і 8 млн побутових споживачів газу.

Більше новин про:

Кличко просить Кабмін дозволити Києву запустити наземний транспорт з 23 травня, метро - з 25 травня
У Києві кількість нових випадків коронавірусу почала падати
Новини
Заборгованість газорозподільних компаній перед Оператором ГТС буде погашено до опалювального сезону, - РГК 17:08
Мінекоенерго може очолювати тільки системний професіонал, - Василевська-Смаглюк 16:48
В Житомирській області серед 7 убитих 3 нацгвардійці 16:33
Зеленський схвалив підвищення податку на тютюнові стіки - їх вартість може зрости на 32% 16:08
У квітні промвиробництво скоротилося на 16,2% 16:07
більше новин
Ситник отримував вказівки у справі Приватбанку від екс-посла США в Україні, - політолог 19:05
У Шокіна розраховують на неупереджене розслідування справи проти Байдена, – оприлюднено звернення до Зеленського 17:07 Документ
Кандидатом в мери Києва може стати Тищенко, — політолог 15:23
Контрабанда сигарет досягла 6,6% внаслідок непродуманої економічної і соціальної політики, інспірованої антитютюновим лобі, - ЗМІ 09:59
"Нова пошта" тестує термобокси для ліків, яким потрібний температурний режим 17:11
більше новин
Кабмін дозволив ходити по вулицях без маски 11:26 Інфографіка
В Мінсоцполітики заявили, що зростання бідності українцям не загрожує 21:58
Київ і ще 11 областей не відповідають показникам для пом'якшення карантину і запуску транспорту, — МОЗ 10:45 Карта
Рада має намір дозволити зламувати квартири через борги за комуналку 18:13
У Києві метро можуть не відкрити 25 травня, - ЗМІ 19:09
більше новин
Кабмін дозволив ходити по вулицях без маски
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok