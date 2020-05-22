У 2019 технологічні втрати газу в газорозподільній системі України становили 1,5 млрд куб. м, - РГК

Регіональна газова компанія (РГК) заявляє, що у 2019 році технологічні втрати газу в газорозподільній системі України були на рівні 1,5 млрд куб. м.

Про це директор РГК Олег Ніконоров повідомив в інтерв'ю міжнародному агентству ICIS, передають Українські Новини.

"Діючі потужності газорозподільної системи України становлять понад 100 млрд куб. м газу за рік. Реальний розподіл газу за цією системою в чотири рази нижче і не перевищує 25 млрд куб. м за рік. На цьому тлі щорічна потреба в технологічному газі в 1,5 млрд куб. м становить вже вагому частку. У країнах Східної Європи цей показник в середньому вдвічі менше. Основна причина таких показників - це відсутність необхідних інвестицій в реконструкцію газорозподільних систем протягом останніх 20 років", - сказав він.

За даними голови РГК, у Польщі і Чехії інвестиції в газові мережі становлять 40-50 євро на рік на кожного споживача газу.

"В Україні інвестиції - близько 1 євро на одного споживача на рік. Тариф на розподіл газу у нас утричі менший, ніж у країнах Центральної та Східної Європи", - сказав Ніконоров.

Крім того, з його слів, протягом останніх 6 років тариф на розподіл покривав не більш як 70% фактичних витрат операторів ГРС, що призвело до їх хронічної збитковості.

"За підсумками 6 років загальні збитки операторів ГРС, які працюють під брендом РГК, досягли 17,5 млрд грн, а загалом по Україні ця цифра може досягати 25-26 млрд гривень. Перехід на стимулююче тарифоутворення дасть можливість залучити необхідні інвестиції в галузь і підвищити операційну ефективність української газорозподільної системи", - зазначив Ніконоров.

Як повідомляли Українськi Новини, РГК - сервісна компанія, що надає послуги з фінансового, юридичного, технологічного консалтингу.

Клієнтами компанії є постачальники газу в 16 регіонах країни, а також 19 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 200 тис. км газопроводів і 8 млн побутових споживачів газу.