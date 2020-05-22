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22 травня 2020, пʼятниця, 15:16 8
Економіка 2020-05-22T16:15:02+03:00
Українські Новини
У першому кварталі 2020 "Укрпошта" купила $41 тис. і продала $44 тисяч

У першому кварталі 2020 "Укрпошта" купила $41 тис. і продала $44 тисяч

Ольга Фандорина
Укрпошта, пошта, Продаж валюти, Покупка валюти
Пошта укрпошта Фото: prompolit.info
Пошта укрпошта Фото: prompolit.info

У січні-квітні поточного року акціонерне товариство "Укрпошта" купила 40,858 тис. доларів і продала 43,978 тис. доларів.

Про це Українським Новинам повідомили в "Укрпошті".

В 2019 році "Укрпоштою" було куплено 410 850 доларів і продано 269 424 доларів, а також куплено 158 480 євро і продано 88 430 євро.

За перші чотири місяці поточного року валютообмінні операції піддалися коливанням через введення карантину.

За січень-квітень 2020 було куплено 40 858 доларів і продано 43 978 доларів; куплено 12 165 євро та продано 10 540 євро.

Як повідомляли Українські Новини, поштовий оператор "Укрпошта" має ліцензію НБУ на здійснення операцій з обміну валют.

Верховна Рада має намір дозволити акціонерному товариству "Укрпошта" проведення розрахункових банківських операцій.

Як повідомляли Українські Новини", у 2019 році "Укрпошта" отримала 500 млн гривень дотацій з державного бюджету на компенсацію витрат по виплаті та доставці пенсій і грошової допомоги населенню. При цьому її директор виправдовує свою гігантську зарплату високим прибутком в 600 млн гривень за минулий рік.

Крім того, за інформації агентстсва в 2019 році Пенсійний фонд збільшив виплати компанії "Укрпошта" за послуги з виплати та доставки пенсій на 7% до 1,485 млрд гривень.

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