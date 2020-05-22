Екс-журналіст Лещенко заборонив виданню "Бабель" публікувати нецензурований текст інтерв'ю з ним

Видання "Бабель" заявило, що член наглядової ради "Укрзалізниці", екс-журналіст і колишній народний депутат України Сергій Лещенко заборонив їм публікувати редакційний текст інтерв'ю, запропонувавши натомість підготувати власну версію.

Про це йдеться в публікації видання "Ми взяли інтерв'ю у члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка. Вперше в історії видання спікер заборонив публікувати текст".

Як стверджують у виданні, політика і колишнього журналіста-розслідувача не влаштував той факт, що відредагована версія інтерв'ю виявилася значно коротше, ніж 37 сторінок тексту, які наговорив сам спікер.

"Редакція скоротила інтерв'ю до прийнятних для онлайн-формату розмірів, деякі питання об'єднала, не спотворити слова спікера і точно передала суть відповідей. Остаточний текст ми вислали на узгодження. Узгодити текст Сергій Лещенко відмовився, пославшись на те, що розмова була значно більше і повніше, попросив исходник всієї бесіди і запропонував самостійно попрацювати над текстом. Таку пропозицію редакція отримала від спікера вперше. На пропозицію редакції вказати на неточності, спотворені цитати або інформацію Сергій Лещенко відповів відмовою і вимагав надати повну розшифровку", - стверджують автори.

У самому "Бабелі" підкреслили, що це перший випадок, коли їм взагалі не дозволили публікувати інтерв'ю.

"Редакція "Бабеля", як й інші ЗМІ, змушена узгоджувати тексти інтерв'ю зі спікерами та в разі невиконання цієї норми ризикує отримати судовий позов і грошовий штраф. Але герої наших інтерв'ю не можуть використовувати сайт як зручну для них медіа-майданчик і самостійно "працювати з розшифровками" текстів, видаючи їх за роботу редакції. Вони можуть вказати на фактичні помилки або неточності, спотворені через скорочення висловлювання, попросити не давати вирвані з контексту фрази", - зазначили в редакції.

У зв'язку з ситуацією, що склалася, "Бабель" опублікував самі питання спікеру, без відповідей на них Сергія Лещенка.

Коментарів самого Сергія Лещенка щодо скандалу навколо інтерв'ю поки не послідувало.

Цікаво, що будучи народним депутатом, саме Сергій Лещенко наполягав на скасуванні взагалі законодавчої норми, яка вказує спікера співавтором інтерв'ю та вимагає узгодження з ним текстів відповідей. "Працюючи журналістом, я теж вважав це положення абсурдним. Це елемент цензури, адже коли ти сідаєш давати інтерв'ю on the record, ти вже цим фактом даєш згоду на оприлюднення сказаного. Усі західні журналісти, з ким я дружу, в шоці від того, що український закон зобов'язує погоджувати репортера текст розмови зі співрозмовником. Тому сьогодні в парламенті буде зареєстрований законопроект про скасування цієї норми про узгодження інтерв'ю. По суті, цей закон - проти політиків, які люблять переписувати свої інтерв'ю і прибирати гострі абзаци. Подивимося, чиї інтереси переможуть - журналістів, депутатів. Я на стороні перших", - писав він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook в 2015 році.