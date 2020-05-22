Селища навколо Львова виступили проти об'єднання в ОТГ на чолі з Садовим (документ)

Громади населених пунктів довкола Львова виступають категорично проти об’єднання у Львівську ОТГ на чолі з Андрієм Садовим й вимагають від уряду дозволити їм утворити Брюховицьку ОТГ. Про це йдеться у спільній заяві голів смт. Брюховичі, с. Бірки, с. Домажир, с. Ясниська та с. Рясне-Руське. Про це повідомляє "УНІАН" з посиланням на "Вголос".

"Усі ми знаємо, що децентралізація передбачає добровільне створення ОТГ, тому в наших громадах були проведені та затверджені громадські слухання, винесені рішення сесій на користь створення Брюховицької ОТГ. Рівень підтримки громад щодо створення Брюховицької ОТГ на громадських слуханнях склав від 92% до 98%. На жаль, при проведенні громадських слухань і обговоренні проекту в ЛОДА, позиція громад була відхилена та не почута. То де тут добровільність?", – зазначають у заяві.

Очільники громад стверджують, що раніше отримали підтримку Комітету ВРУ, міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова та віце-прем’єра Олексія Резнікова. Крім того, за їхніми словами, у п’ятницю, 15 травня, в уряді відбулась нарада, на якій створення цієї Брюховицької ОТГ підтримали. Натомість, наголошують голови громад, заблокувати їхню ініціативу намагаються Львівська міська рада та Львівська ОДА: "Відбуваються якісь підкилимні ігри, незрозуміла позиція міської влади Львова, яка, зі слів міського голови, вважає нас "сепаратистами" та займається відвертою маніпуляцією і брехнею, ніби хтось щось відриває від Львова. Хоча межі зі Львовом давно погоджені. З боку Львова не було направлено жодних документів до населених пунктів, які хочуть об’єднатися в Брюховицьку ОТГ, з пропозицією об’єднатися зі Львовом. Ми маємо право на добровільне об’єднання і виправляємо помилки радянської влади, коли селище, яке має свою багатовікову історію, насильно заганяли у Львів. Так і тепер, не питаючи думку наших громад, міська влада, використовуючи брудні технології, хоче насильно приєднати нас до Львова. Наші громади категорично проти й це неодноразово наголошувалось".

Очільники селищ також стверджують, що Львівська ОДА вчиняє дії, які повністю "нівелюють процес затвердження перспективного плану".