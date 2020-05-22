Журналіст Порошенка назвав тупими всіх українців, кому не цікаві історія і європейський вектор

Популярний українських бренд захейтили в Мережі за фото з Володимиром і Оленою Зеленськими в його вишиванках, яким вони поділилися на своїй сторінці в Facebook.

"Гортаючи стрічку, ми ніколи не знаємо на чиїх профілях зустрінемо наші дизайни. Але точно знаємо, що по-особливому любимо цей день і те, що ви проводите його... З Днем вишиванки!", - підписав бренд пост з фото Президента України і його дружини.

Публікація моментально отримала політичне забарвлення. Фолловери сторінки розділилися на два табори: частина людей привітала бренд, а частина - обурилася через фото, звинувативши бренд в неправильному піарі, повідомляє портал nv.ua.

"О, тепер точно знаю, де не буду купувати вишиванок... Пишіть ще, потенційними клієнтами можуть бути Бужанський, Дубинський, Брагар, Портнов, наприклад...", - прокоментував пост журналіст Віталій Гайдукевич.

"Геніальні причинно-наслідкові зв'язки журналіста з багаторічним стажем. Інтелектуальна еліта, яку ми заслужили... Не звертайте уваги на хейтерство людей, які через отримані травми не здатні відрізнити свої політичні уподобання від оцінки виробленого продукту", - парирував Гайдукевича телеведучий Єгор Гордєєв.

Слід зазначити, що з травня 2019 Віталій Гайдукевич став членом політради партії "Європейска солідарність", що є наступницею "Блоку Петра Порошенка".

До суперечки двох журналістів підключилися інші користувачі Мережі, і він дуже швидко перейшов на особистості. Фото набрало понад 300 репостів.

Модератори сторінки відреагували на реакцію під постом, і написали, що завжди намагалися обходити політику стороною, роблячи свою справу:

"Ми створюємо вишиванки і популяризуємо їх у світі вже більше 10 років. Політику завжди обходимо, так як у нас є справа, якій посвячуємо себе цілком. Нам здалося хорошим показником, що Президент і перша леді вибрали саме наші вишиванки. Але судячи з реакції, тепер не розуміємо, це добре чи погано?"

Така реакція викликала нову порцію негативних коментарів, яких набралося понад 500.