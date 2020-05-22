підписатися на розсилку
26.6 26.96
28.95 29.6
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Претензії податківців до металургів по операціях з металобрухтом абсурдні, - президент "Укрметалургпрому"
22 травня 2020, пʼятниця, 11:25 363
Економіка 2020-05-22T11:25:01+03:00
Українські Новини
Претензії податківців до металургів по операціях з металобрухтом абсурдні, - президент "Укрметалургпрому"

Претензії податківців до металургів по операціях з металобрухтом абсурдні, - президент "Укрметалургпрому"

Павло Твердохліб
Металургія, Економіка, Металобрухт, Каленков
Металобрухт. Фото: uaprom.info
Металобрухт. Фото: uaprom.info

Податкові претензії, а також донарахування податкових зобов’язань і штрафів, які Державна податкова служба України виставляє на адресу металургійних підприємств, що працюють "в білу", є абсурдними. Таку думку висловив президент Об’єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"Така ситуація виникає не вперше. За останні 5-7 років податкова служба висуває ці абсурдні претензії до металургійних компаній. В них немає ніякої ні економічної складової, ні здорового глузду. Все це розуміють, і я впевнений, що і в Державній податковій службі розуміють всю абсурдність своїх вимог".

Олександр Каленков також зазначив, що технологічний процес металургійних підприємств полягає в тому, що без металобрухту не можна виплавити сталь. "Не можна ні з чого отримати щось, але подібні претензії податкова висуває до всіх металургійних компаній", - підкреслив він.

За його словами, всі ці претензії металурги успішно оскаржували в судах, але їм доводиться відволікати значні людські та часові ресурси на ці судові процеси.

"В Україні ця ситуація штучно створена самою державою, коли низовий збір металобрухту знаходиться в тіні, але податкові інспекції йдуть не на початок ланцюжка, а до великих компаній. Зрозуміло, до "білих" компаній прийди легше, але вони не мають ніякого відношення до можливих зловживань на низовому рівні збору брухту", - підкреслив Олександр Каленков, закликавши Верховну Раду якомога швидше ухвалити в другому читанні законопроект про обілення ринку металлобрухту.

При цьому президент "Укрметалургпрома" нагадав, що за результатами минулого року металургійна галузь України зазнала збитків понад 30 мільярдів гривень.

"Те, що зараз відбувається в світі з коронавірусом, ще більше погіршило становище металургів. Фактично металурги борються за кожен день роботи, щоб працювали заводи, щоб люди не втратили роботу, за кожен долар валютних надходжень в країну, щоб не обвалився курс гривні, за кожну гривню надходжень до бюджету. Я вважаю абсолютно злочинно висувати завідомо абсурдні вимоги на мільярди гривень. Але податкова все одно приходить, тому назвати це інакше ніж державний рекет я не можу", - констатував Олександр Каленков.

Більше новин про: Металургія Економіка Металобрухт Каленков

Київ і ще 11 областей не відповідають показникам для пом'якшення карантину і запуску транспорту, — МОЗ
Київська область поки не починає подальше пом'якшення карантину
Новини
Учні з понад 20 міст візьмуть участь у конкурсі міні-грантів "Екошкола" 11:37
Кабмін дозволив ходити по вулицях без маски 11:26 Інфографіка
Претензії податківців до металургів по операціях з металобрухтом абсурдні, - президент "Укрметалургпрому" 11:25
Зеленський значно розширив права податкової та контролюючих органів 11:24
Пішов із життя екс-нардеп Матвієнко 11:11
більше новин
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
Ситник отримував вказівки у справі Приватбанку від екс-посла США в Україні, - політолог 19:05
У Шокіна розраховують на неупереджене розслідування справи проти Байдена, – оприлюднено звернення до Зеленського 17:07 Документ
Кандидатом в мери Києва може стати Тищенко, — політолог 15:23
Контрабанда сигарет досягла 6,6% внаслідок непродуманої економічної і соціальної політики, інспірованої антитютюновим лобі, - ЗМІ 09:59
більше новин
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
Собаку продають за борги. Фото: setam.net.ua
Мін'юст відібрав у господаря собаку за борги і продає з аукціону 16:38
Кабмін ввів адаптивний карантин до 22 червня 15:01
У Києві метро можуть не відкрити 25 травня, - ЗМІ 19:09
"Екополіс ХТЗ" Ярославського підписав Меморандуми про співпрацю з провідними науковими центрами 15:59
більше новин
Сьогодні розпочинається 2 етап ослаблення карантину в Україні. Що можна і що не можна робити
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok