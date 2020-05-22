Претензії податківців до металургів по операціях з металобрухтом абсурдні, - президент "Укрметалургпрому"

Податкові претензії, а також донарахування податкових зобов’язань і штрафів, які Державна податкова служба України виставляє на адресу металургійних підприємств, що працюють "в білу", є абсурдними. Таку думку висловив президент Об’єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"Така ситуація виникає не вперше. За останні 5-7 років податкова служба висуває ці абсурдні претензії до металургійних компаній. В них немає ніякої ні економічної складової, ні здорового глузду. Все це розуміють, і я впевнений, що і в Державній податковій службі розуміють всю абсурдність своїх вимог".

Олександр Каленков також зазначив, що технологічний процес металургійних підприємств полягає в тому, що без металобрухту не можна виплавити сталь. "Не можна ні з чого отримати щось, але подібні претензії податкова висуває до всіх металургійних компаній", - підкреслив він.

За його словами, всі ці претензії металурги успішно оскаржували в судах, але їм доводиться відволікати значні людські та часові ресурси на ці судові процеси.

"В Україні ця ситуація штучно створена самою державою, коли низовий збір металобрухту знаходиться в тіні, але податкові інспекції йдуть не на початок ланцюжка, а до великих компаній. Зрозуміло, до "білих" компаній прийди легше, але вони не мають ніякого відношення до можливих зловживань на низовому рівні збору брухту", - підкреслив Олександр Каленков, закликавши Верховну Раду якомога швидше ухвалити в другому читанні законопроект про обілення ринку металлобрухту.

При цьому президент "Укрметалургпрома" нагадав, що за результатами минулого року металургійна галузь України зазнала збитків понад 30 мільярдів гривень.

"Те, що зараз відбувається в світі з коронавірусом, ще більше погіршило становище металургів. Фактично металурги борються за кожен день роботи, щоб працювали заводи, щоб люди не втратили роботу, за кожен долар валютних надходжень в країну, щоб не обвалився курс гривні, за кожну гривню надходжень до бюджету. Я вважаю абсолютно злочинно висувати завідомо абсурдні вимоги на мільярди гривень. Але податкова все одно приходить, тому назвати це інакше ніж державний рекет я не можу", - констатував Олександр Каленков.