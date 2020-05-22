Пішов із життя екс-нардеп Матвієнко

Помер український політик, народний депутат Верховної Ради шести скликань Анатолій Матвієнко. Про це повідомив на персональній сторінці у соціальній мережі Facebook екс-нардеп Микола Княжицький.

"Помер Анатолій Сергійович Матвієнко. Він завжди був патріотом і справжнім українцем, у незалежній Україні завжди був одним з лідерів національно- демократичних сил. Анатолій Матвієнко любив і підтримував українську культуру, історичні дослідження. У нього зажди була мрія об‘єднати українські церкви, бачити Україну сильною і соборною. У минулому році разом святили паски у церкві на Аскольдовій могилі., - написав він.

Нагадаємо, Матвієнко отримував депутатський мандат протягом шести скликань Ради. У попередньому 8-го скликанні обіймав посаду заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка".