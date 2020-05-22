Сертифікація автомобілів на ГБО: хто і чому чинить їй опір

Опір змінам на ринку сертифікації ГБО викликано прагненням повернути колишні корупційні схеми, - про це йдеться в розслідуванні 112 каналу.

До 19 грудня 2019 року всі автомобілі на газобалонному обладнанні реєструвалися по Акту технічної експертизи, так званої «Формі №5». Водій на руки отримував готовий папір, в якому було зафіксовано, що з автомобілем все в порядку. При цьому - як свідчать і водії, і самі установники – як такої експертизи не проводилося, і за фактом бланками просто торгували.

Сертифікація ГБО автомобіля

З грудня 2019 року зазначені акти втратили свою легітимність, і єдиним законним документом сертифікації автомобіля з ГБО є Сертифікат відповідності. Сертифікація проводиться в системі органу з сертифікації на підставі атестата акредитації, виданого Національним агентством акредитації України. Документ можна отримати в одній з 500 лабораторій по всій Україні після випробувань і детального огляду автомобіля, перевірки маркування та документації, наявності клапанів, що виключають потрапляння газу в салон, перевірки відсутності витоку газу, оцінки в цілому правильності установки і т.д.

Як стверджують експерти, 4 з 10 машин, які приїжджають з Актами технічної експертизи, не можуть зараз пройти цю сертифікацію. В обладнанні присутні безліч технічних несправностей, а то і зовсім встановлений прострочений балон, непридатний до експлуатації і небезпечний для життя. Такі балони до кінця минулого року масово завозили з сусідніх країн, надавали їм належний вигляд і встановлювали як нові.

Бланки сертифікатів для перевірки ГБО автомобіля

Установники розповідають, що Акти технічної експертизи вже з реєстраційними номерами і печатками продавала їм Українська Газомоторна асоціація. Її президент Степан Ашрафян відмовляється коментувати журналістам цю тему. Разом з тим, експерти відзначають активний опір нововведенням на ринку, до цього підключилися навіть деякі депутати. Водії допускають, що під прикриттям боротьби з високими цінами на сертифікацію, парламентарів «використовують наосліп», надаючи їм завідомо неправдиву інформацію, а сам опір пов'язаний виключно з бажанням повернути схему з продажем «Форми №5», на якій заробляли її продавці.

Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ, за 2019 рік ГБО в Україні встановили 141.666 автомобіля. Всі вони отримали Акти технічної експертизи без будь-якої перевірки, відповідно, на наших дорогах можуть їздити десятки тисяч потенційних «бомб».